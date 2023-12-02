Gökçeada ve Bozcaada'da Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılacak olan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlerin iptal edilme sebebini olumsuz hava koşulları olduğu belirtildi.

Gökçeada ve Bozcaada'da Feribot Seferleri İptal Edildi
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Ülke genelinde birçok noktada fırtına uyarıları devam ediyor. Sağanak yağış ve lodos uyarılarının yapıldığı deniz kıyılarında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı önlemler alınıyor. Hava koşullarının olumsuz etkilemesi öngörülen yerlerden biri de Çanakkale oldu. Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları feribot seferlerini etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattı arasında düzenlenen yolcu ve araç taşımacılığı gerçekleştiren Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş firması, feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Hava muhalefeti nedeni ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, "Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." duyurusu gerçekleştirildi. Bu doğrultuda yeni bir duyuruya kadar feribot seferleri durduruldu. 

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