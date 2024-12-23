Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerinde İptal Uyarısı

İptal Edilen Seferler Hakkında Bilgilendirme

Çanakkale'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler iptal edilmiştir.

GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri düzenlenecektir.

Geyikli-Bozcaada Hattında da İptaller Var

Geyikli-Bozcaada hattında da benzer şekilde yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise 08.00 seferleri iptal edilmiştir.

Yolcuların, bu durumdan etkilenmemek için seyahat planlarını gözden geçirmeleri önerilmektedir.