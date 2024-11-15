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Gökçeada ve Bozcaada'ya Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

Çanakkale'deki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:10
Gökçeada ve Bozcaada'ya Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

Çanakkale'de yarın beklenen fırtına nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den gelen bilgilere göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle bu iki güzergahta arabalı vapur seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ancak, diğer hatlardaki seferler planlandığı gibi devam edecek. Seyahat planı olan yolcuların bu durumu göz önünde bulundurarak tedbirli olmaları öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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