Gökçeada ve Bozcaada'ya Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

Çanakkale'de yarın beklenen fırtına nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den gelen bilgilere göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle bu iki güzergahta arabalı vapur seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ancak, diğer hatlardaki seferler planlandığı gibi devam edecek. Seyahat planı olan yolcuların bu durumu göz önünde bulundurarak tedbirli olmaları öneriliyor.

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