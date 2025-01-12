Gökçeada'ya Feribot Seferlerinde İptal: Fırtına Etkili Oldu

Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 01:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 01:57
Gökçeada'ya Feribot Seferlerinde İptal: Fırtına Etkili Oldu

Fırtına Nedeniyle Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları, fırtına nedeniyle iptal edilmiştir. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada Hattı'ndaki seferler büyük ölçüde olumsuz hava koşullarından etkilenmektedir.

İptal Olan Seferler

Bugün itibarıyla Gökçeada'dan yapılması gereken seferler arasında; 07.00, 11.00 ve 16.00 saatleri ile Kabatepe’den planlanan 09.00 ve 13.00 seferleri gerçekleştirilecekken, Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00, ayrıca Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00 seferleri fırtına nedeniyle iptal edilmiştir.

Yolcuların güvenliği açısından, seyahat planlarının gözden geçirilmesi ve güncel bilgilerin takip edilmesi önerilmektedir.

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