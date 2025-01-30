Gökçeadalı Balıkçılar Av Peşindeki Orkinosları Görüntüledi

Gökçeada Açıklarında Av Peşindeki Orkinoslar Görüntülendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında denize açılan balıkçılar, avlanmakta olan orkinosları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, 'Kızılelma' adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve kardeşleriyle birlikte denize açıldı.

Parakete Takımı ile Av Başladı

Balıkçılar, Zürafa Kayalıkları mevkisinde parakete takımını denize bıraktıktan sonra yüzeye çıkan orkinoslarla karşılaştı. Özdemir ve ekibi, yem atarak besledikleri orkinosları yakalamak için denize oltalarını bıraktı.

Yem asılı oltanın ucundaki orkinoslar hızla uzaklaşarak denizin derinliklerine doğru kayboldu. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.