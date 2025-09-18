Gökçen: Komisyon TBMM’de İfade Özgürlüğü ve Çözümün Adresi Olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den Komisyon Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gökçen, dün Meclis'te gerçekleşen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 10. toplantısında akademisyenlerin görüşlerini dinlediklerini hatırlattı.

Toplantıda dile getirilen görüşleri aktaran Gökçen, komisyonda barış ve çözüm iradesinin açıkça ifade edilmesinin altını çizdi.

Bir akademisyenin "Biz burada konuşuyoruz, bizim güvencemiz var mı, bilmiyorum" sözünü anımsatan Gökçen, CHP olarak bu tür süreçlerde TBMM'nin adres olması gerektiğini, komisyonda dile getirilecek görüşlerin yasama bağışıklığındaki gibi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi ve konuşulanların daha sonra yargılamaya konu olmayacağının tüm katılımcılar tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Gökçen, gerçek bir ifade özgürlüğünün olduğu bir ortamda sorunların daha gerçekçi şekilde tartışılabileceğine dikkat çekti.

CHP'nin Tutumu ve Talepleri

CHP olarak komisyonda "çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi diyen irade" olarak yer aldıklarını belirten Gökçen, herhangi bir pazarlık üzerine katılmadıklarını ifade etti.

Gökçen, gerçek bir çözüm için komisyonun hasta tutukluların durumu, belediyelerden kayyumların geri çekilmesi ve tutuksuz yargılanma konularını acilen gündemine alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.