Gökhan Çıra'nın Sosyal Medya Paylaşımı Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Gökhan Çıra İfadesini Verecek

Eski profesyonel futbolcu Gökhan Çıra, 2 yaşındaki bir çocukla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından, Savcılık tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi.

Sosyal Medya Paylaşımının Ardındaki İddialar

Paylaşımı yapılan çocuk, S.S.Ç. ismiyle anılmakta olup, fotoğrafının sosyal medyada tepkilere yol açmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak soruşturmanın başlatılmasını talep etti. Ayrıca, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi istendi.

Soruşturmanın İçeriği

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan başvuru üzerine soruşturmaya başladı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra’ya, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlaması yöneltildi.

Çocuğun Durumu ve İlgili Süreç

S.S.Ç. hakkında alınan raporda, çocuğun evde bakımını üstlenen kişiler tarafından bakıma devam edilmesi gerektiği ifade edildi. Çocuk mahkemesinden, mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun şekilde danışmanlık tedbiri talep edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılması için aile mahkemesinden başvuruda bulunulacağı belirtildi.