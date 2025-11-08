Gökhan Erdem, Uzaya Çıkardığı Bursaspor Bayrağını GUHEM’e Teslim Etti

Türkiye’nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, 3 Ağustos'taki Blue Origin uçuşunda götürdüğü Bursaspor bayrağını GUHEM'de sergilenmek üzere teslim etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:13
Türkiye’nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, uzay yolculuğu deneyimlerini paylaşmak üzere Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM)'de öğrenci ve çocuklarla bir araya geldi. Erdem, uzaya götürdüğü Bursaspor bayrağını sergilenmek üzere GUHEM'e teslim etti.

Gökhan Erdem, ABD'li uzay şirketi Blue Origin ile 3 Ağustos tarihinde, 6 kişilik mürettebatla gerçekleştirdiği 11 dakikalık yolculuğu başarıyla tamamladığını hatırlattı. Yurda dönüşünün ardından edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirten Erdem, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) destekleriyle GUHEM'de çocuklarla buluştu ve soruları yanıtladı.

Çocukların ilgisi ve GUHEM vurgusu

Erdem, programın verimli geçtiğini söyleyerek çocukların sorularının beklediğinden fazla ve gittikçe zorlaştığını ifade etti. GUHEM'in varlığını çocuklar için büyük şans olarak nitelendiren Erdem, 'Çocukların şansı Türkiye’de GUHEM gibi bir bilim merkezinin olması. Bu ortamlarda teknolojik ve dünyayı çok etkileyen uzay sektörüyle ilgili, bilimle ilgili şeyleri görmeleri çok kıymetli, çok önemli' dedi. Erdem ayrıca GUHEM'in kurucularına, çalışanlarına ve GUHEM'i destekleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür etti.

Gezeravcı fırlatmada yalnız bırakmadı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın fırlatma anına kadar kendisine eşlik ettiğini belirten Erdem, Türkiye'nin uzay programına duyduğu inancı ve yatırımların önemini vurguladı. Erdem, uzayın iletişim, uydu, güvenlik sistemleri gibi pek çok alanda stratejik önem taşıdığını belirterek özel sektörün de bu alana dahil olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Alper ve Tuva'nın desteğinin kendisi için pozitif olduğunu ve Gezeravcı'nın fırlatma anına katılmasının ülkenin uzaya ilgisini gösterdiğini söyledi.

Uzaya götürülen bayraklar ve sergi

Erdem, uzaya giderken kendilerine verilen yaklaşık 3 buçuk kiloluk eşya hakkını kullanarak Türkiye'deki şampiyon kulüplerin bayraklarını da yanında götürdüğünü anlattı. Yanında götürdüğü bayraklar arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Türk bayraklarının bulunduğunu belirtti. Erdem, 'Bursaspor bayrağını, Türk bayrağını ve uçuş armamı buraya sergilenmek üzere hediye edeceğim. Aynı zamanda da buraya bir geri katkıda bulunmak istedim' diye konuştu.

