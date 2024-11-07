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Gökhan Kırdar, Kısa Film Festivali'nde Sinemaseverlerle Buluştu

Gökhan Kırdar, Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde müzik ve film müziği hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:39
Gökhan Kırdar, Kısa Film Festivali'nde Sinemaseverlerle Buluştu

Gökhan Kırdar, Festivale Konuk Oldu

Müzisyen Gökhan Kırdar, '9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde sinemaseverlerle bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen festivalde Gökhan Kırdar, 'Film Müziği Besteciliği' konulu bir ustalık sınıfı gerçekleştirdi.

Konuşmasında Müzik ve Titreşim Üzerine Vurgu Yaptı

Etkinlikte moderatör Ali Demirtaş ile bir araya gelen Kırdar, müziğin kendisi için bir titreşim ve rezonans olduğunu belirtti. "Eğer bir şeyin varlığından haberdar oluyorsanız, bu durum ilk olarak onu duymakla başlıyor ve duyduğunuz şey aslında bir titreşim,” dedi.

İlk Yılları ve Besteleri

Aydın'da büyüyen Kırdar, "Ortaokul ve ilkokul dönemlerim korolarla geçti." diyerek o dönemlere dair anılarını paylaştı. 5 yaşındayken enstrüman çalmaya başladığını ve ilk bestesini 15 yaşında yaptığını aktardı.

Film Müziğinde Sorumluluk Hissi

Kırdar, film müziği yapmanın bir sorumluluk duygusu ortaya koyduğunu ifade ederek, 2005-2006 yıllarında popüler dizilere müzik yetiştirmeye çalıştığını belirtti. "Televizyon dünyası acımasızdır. Eğer reyting sağlamıyorsanız, projeye hizmet veren herkes aç kalabilir,” şeklinde konuştu.

'Yerine Sevemem' Şarksının Hikayesi

"Yerine Sevemem" şarkısının ilk çıkış noktasının bir Leyla Mecnun hikayesi olduğunu söyleyen Kırdar, müzik videolarında hikaye anlatımının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde her karakter için ayrı bir beste yaptığını belirtti.

Programın Kapanışı Müzik Dinletisiyle Olmuştu

Yoğun ilgi gören program, soru-cevap kısmının ardından Gökhan Kırdar’ın mini bir müzik dinletisiyle sona erdi.

Farklı tarzlarda yazdığı ve bestelediği şarkıların yanı sıra film ve dizi müzikleriyle tanınan...

Farklı tarzlarda yazdığı ve bestelediği şarkıların yanı sıra film ve dizi müzikleriyle tanınan sanatçı Gökhan Kırdar, "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde sinemaseverlerle bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen festival kapsamında Kırdar'ın konuşmacı olduğu "Film Müziği Besteciliği" başlıklı ustalık sınıfı gerçekleştirildi.

Farklı tarzlarda yazdığı ve bestelediği şarkıların yanı sıra film ve dizi müzikleriyle tanınan...

Farklı tarzlarda yazdığı ve bestelediği şarkıların yanı sıra film ve dizi müzikleriyle tanınan sanatçı Gökhan Kırdar, "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde sinemaseverlerle bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen festival kapsamında Kırdar'ın konuşmacı olduğu "Film Müziği Besteciliği" başlıklı ustalık sınıfı gerçekleştirildi.

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