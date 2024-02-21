Gökhan Zan'dan şok iddia: Seçimlerden çekilmek için tehdit edildim

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Gökhan Zan, CHP’nin Lütfü Savaş’ı tekrar aday göstermesi üzerine yaşanan polemikler sonrası yarışa katıldığını belirtti. Zan, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) listelerin verilmesi için son dakika olan 17.00’ye kadar ana muhalefet partisinin karar değiştirmesini umut ettiğini ifade etti. Zan, şimdiye kadar hem çekilmem için açık çek verildiğini hem de baskı altına alındığını söyledi.

TEHDİTLERE BOYUN EĞECEK İNSAN DEĞİLİM

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan TİP adayı Gökhan Zan, adaylık sürecinde yaşadığı zorlukları ilk kez açıkladı. Zan, kendisine çekilmesi için rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Zan, bu teklif ve tehditlere boyun eğmediğini ve Hatay halkının yanında olduğunu söyledi. Gökhan Zan açıklamasında,



"Bakın ilk kez söylüyorum bunu. Bana rüşvet teklif edildi. Kimin ettiğini söylemeyeceğim. Çekilmem adına açık çek teklif edildi. 'Ne istiyorsan sen bunu yaz' dediler. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta iki defadır aracılarla, mafya denilen kişiler adı altında çekilmem adına da çekilmem için de tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim. Hatay halkını o yüzden seçeneksiz bırakmayız dedim." ifadelerini kullandı.

BİR UMUT BEKLEDİM

TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan, CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermesi sonrası yaşanan gelişmeleri anlattı. Zan, listelerin YSK’ya verilmesi için son ana kadar CHP’nin kararını değiştirmesini umduğunu ancak bunun olmadığını söyledi. Zan, kendisine çekilmesi için ahlaksız teklifler ve tehditler geldiğini ancak bunlara boyun eğmediğini ve halkının yanında durduğunu ifade etti. Gökhan Zan'ın çok konuşulacak açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"16.55'e kadar bekledim, CHP'yi. Belgelerimi vermedim, bekledim bir umutla. Ancak siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz, hem bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz, kabul etmem için birçok kişiyi aracı olacaksınız, hem tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım."