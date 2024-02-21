Bist 100
9.307,54 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,55 0,3%
ALTIN
2.023,75 0,58%

Gökhan Zan'dan şok iddia: Seçimlerden çekilmek için tehdit edildim

TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Gökhan Zan, adaylık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı. Zan "16.55'e kadar bekledim, CHP'yi. Belgelerimi vermedim, bekledim bir umutla" şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:57
Gökhan Zan'dan şok iddia: Seçimlerden çekilmek için tehdit edildim

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Gökhan Zan, CHP’nin Lütfü Savaş’ı tekrar aday göstermesi üzerine yaşanan polemikler sonrası yarışa katıldığını belirtti. Zan, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) listelerin verilmesi için son dakika olan 17.00’ye kadar ana muhalefet partisinin karar değiştirmesini umut ettiğini ifade etti. Zan, şimdiye kadar hem çekilmem için açık çek verildiğini hem de baskı altına alındığını söyledi.

TEHDİTLERE BOYUN EĞECEK İNSAN DEĞİLİM

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan TİP adayı Gökhan Zan, adaylık sürecinde yaşadığı zorlukları ilk kez açıkladı. Zan, kendisine çekilmesi için rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Zan, bu teklif ve tehditlere boyun eğmediğini ve Hatay halkının yanında olduğunu söyledi. Gökhan Zan açıklamasında,

"Bakın ilk kez söylüyorum bunu. Bana rüşvet teklif edildi. Kimin ettiğini söylemeyeceğim. Çekilmem adına açık çek teklif edildi. 'Ne istiyorsan sen bunu yaz' dediler. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta iki defadır aracılarla, mafya denilen kişiler adı altında çekilmem adına da çekilmem için de tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim. Hatay halkını o yüzden seçeneksiz bırakmayız dedim." ifadelerini kullandı.

BİR UMUT BEKLEDİM

TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan, CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermesi sonrası yaşanan gelişmeleri anlattı. Zan, listelerin YSK’ya verilmesi için son ana kadar CHP’nin kararını değiştirmesini umduğunu ancak bunun olmadığını söyledi. Zan, kendisine çekilmesi için ahlaksız teklifler ve tehditler geldiğini ancak bunlara boyun eğmediğini ve halkının yanında durduğunu ifade etti. Gökhan Zan'ın çok konuşulacak açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"16.55'e kadar bekledim, CHP'yi. Belgelerimi vermedim, bekledim bir umutla. Ancak siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz, hem bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz, kabul etmem için birçok kişiyi aracı olacaksınız, hem tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım."

İLGİLİ HABERLER

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te baraj doluluk oranlarında sevindiren haber: Tarımda kullanılan su kaynakları tam doldu
2
Kilis'de terör örgüt mensubu yabancı uyruklu zanlı ele geçirildi
3
AK Parti’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş Kimdir?
4
Gökhan Zan'dan şok iddia: Seçimlerden çekilmek için tehdit edildim
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden biri
6
Suç örgütü Şahinler çetesinin ikinci adamı Hasan Akdeniz yakalandı
7
Alanya'da okulda yangın çıktı: Yangın sonrası sınıflar kullanılamaz hale geldi

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak