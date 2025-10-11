Göktaş: 16 Yaş ve Altı İçin Dijital Sosyal Medya Adımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay tarafından çocuklara özel hazırlanan "Bağımsızlığın Rengi" adlı çocuk müzikalinin tanıtımında yaptığı konuşmada, dijital dünyaya dair kaygı ve çözüm odaklı adımları anlattı.

Yeşilay'ın 105 yıllık mücadelesi ve yeni odak: dijital bağımlılık

Bakan Göktaş, cemiyetin 105 yıldır bağımsızlık mücadelesi verdiğini hatırlatarak, günümüzde bağımlılık türlerinin değiştiğini ve çocukların ekran ile dijital bağımlılıkla iç içe bir süreçten geçtiğini vurguladı. Göktaş, "Eskiden sigara bağımlılığı gündemdeyken maalesef günümüzde çocuklarımızın da pek çok etkilendiği dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı hayatımızın bir parçası oldu."

Tespitler: Çocuklar bağımlı olduğunu kabul etmiyor

Geçen yıl düzenledikleri çalıştaylara ilişkin bulguları paylaşan Göktaş, ailelere ve çocuklara sorular sorduklarını, elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu belirtti. Bakanın aktardıklarına göre, çocuklar kendilerini dijital bağımlı olarak görmüyor fakat ekran süreleri oldukça fazla. Göktaş, bu veriler ışığında hem farkındalık çalışmalarını hem de somut düzenlemeleri gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ve uluslararası adımlar

Bakan Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni Enstitü Sosyalle iş birliğiyle hayata geçirdiklerini belirtti ve ailelerin sözleşmeyi okumasını önemsediklerini dile getirdi. Göktaş, bu sözleşmenin Birleşmiş Milletler'de farklı ülkelere tanıtıldığını ve Sırbistan'ın geçtiğimiz hafta imzaladığını kaydetti.

Ailelere çağrı: Önce kendimize bakmalıyız

Bakan, ailelerin sorumluluğuna dikkat çekerek, "Çocuklara 'Fazla oynuyorsun, tabletini bırak.' diyen, karşısında sürekli telefonla ilgilenen ve çocuğuyla artık sohbet etmeyen ailelerle karşı karşıyayız. Hepimizin biraz çuvaldızı kendimize batırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Hukuki süreç ve mevzuat çalışmaları

Göktaş, "16 yaş ve altı dijital sosyal medya bağımlılığıyla ilgili, sosyal medyaya, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli bir adımı, önümüzdeki dönemde atmaya kararlıyız. Amacımız çocuklarımızı sosyal medyanın tehlikelerinden korumak." dedi. Ayrıca, sosyal medya platformları ve ailelerle iş birliğinin önemine vurgu yaparken, hukuki süreç ve mevzuat çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Bakan, yakın zamanda TBMM'nin desteğiyle konuyu daha fazla gündeme taşıyacaklarını iletti.

Yeşilay'ın müzikali: Çocukların dünyasından hitap

Bakan Göktaş, müzikalin çocuklara ulaşmada etkili bir yöntem olduğunu belirterek, Yeşilay'ın çağa uygun modeller geliştirerek ailelere, çocuklara ve gençlere hitap ettiğini söyledi. Göktaş, müzikalin çocuklara dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgilendirme ve farkındalık kazandırma açısından önemine değindi.

Yeşilay'ın hedefleri ve müzikalin içeriği

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ise çocukların ekran bağımlılığıyla mücadelede, onlara serbest oyunun iyileştirici duygusunu tattırmak, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunmak istediklerini söyledi. Ceylan, müzikali Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak çocuklara dijital dünya ile gerçek hayat arasında denge kurabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçladıklarını belirtti ve "Çocuk müzikalimizle televizyon programlarında, çizgi filmlerde, animasyonlarda, kısacası çocuklarla buluşabileceğimiz her platformda var olmayı hedefliyoruz." dedi.

Müzikalin hedef kitlesi ve amaçları

Etkinlikte Yeşilay Yönetim Kurulu Üyeleri, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve gönüllüler yer aldı. Atölyeler ve interaktif aktivitelerle çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de bağımlılık konusunda bilinçlendirildi. Yeşilay Çocuk Müzikali, dijital bağımlılık, arkadaşlık ve hayal gücü konularında farkındalık kazandırarak, çocuklara gerçek hayat ile dijital dünya arasında denge kurmayı öğretmeyi amaçlıyor. Müzikalin 5-10 yaş arası çocukların bilişsel ve ruhsal gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

