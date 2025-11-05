Göktaş: "Aileyi yeniden merkeze almak insanlığın en acil sorumluluğudur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen yan etkinlikte konuştu.

Yan etkinlikte aile vurgusu

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Singapur, Özbekistan, Macaristan, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan ile ortak düzenlenen "Sosyal Kalkınma ve Entegrasyonun Temel Taşı Olarak Aile: Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik Bir Yaklaşım" başlıklı yan etkinlikte aileyi; toplumsal uyumun, sosyal entegrasyonun ve kapsayıcı kalkınmanın merkezi unsuru olarak nitelendirdi.

"Bugün, toplumları ayakta tutan en kadim kurum olan aileyi konuşmak için bir aradayız. Aileyi yeniden merkeze almak insanlığın en acil sorumluluğudur" diyen Göktaş, sosyal dengelerin yeniden tanımlandığı bir çağdan geçildiğini ve toplumsal gelişmenin yalnızca ekonomik göstergelerle ölçülemeyeceğini vurguladı.

Güncel zorluklar ve uluslararası dayanışma çağrısı

Bakan, savaşlar, göçler, iklim krizi ve dijitalleşmenin aile kurumunu derinden etkilediğini belirterek; bireyselleşmenin artmasının evlilik ve doğum oranlarındaki düşüşe, yalnızlık hissine ve aile bağlarındaki zayıflamaya yol açtığını söyledi. "Bu durum, aileyi yeniden merkeze almayı insanlığın en acil sorumluluğu haline getiriyor" ifadeleriyle, küresel sorunların yalnızca ulusal çabalarla çözülemeyeceğini ve uluslararası dayanışma gerektirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin aile politikaları

Göktaş, Türkiye’nin tüm politika belgelerini aileyi güçlendirme vizyonuyla şekillendirdiğini belirtti. On İkinci Kalkınma Planımız'ın aileyi kültürel ve manevi değerlerin temel direği olarak tanımladığını ve 15 Mayıs 2024'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini anımsattı.

Kurumsal kapasitenin Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu aracılığıyla güçlendirildiğini, veriye dayalı politikalarla aile ve nüfus konularında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

2025 yılının Türkiye’de "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, ulusal farkındalığı artırmak üzere seferberlik başlattıklarını ve uluslararası alanda yürütülen aile diplomasisiyle iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl BM Genel Kurulu'nda aile kurumuna yönelik küresel tehditlere dikkat çekmesini de bu vizyonun uluslararası temeli olarak niteledi.

Aile dostu ekosistem hedefi

Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında barınmadan istihdama, eğitimden sosyal hizmetlere kadar tüm politikaların aile dostu bir ekosistem oluşturmak amacıyla sürdürüleceğini belirtti. Zirvenin ülkeler arasında iyi uygulamaların paylaşılması ve yeni işbirliği yollarının geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu kaydederek, "Aileyi koruyan, insanı merkeze alan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren politikaları birlikte şekillendirelim" çağrısında bulundu.

Konuşmasını "Her ülkenin kendi kültürel değerlerinden beslenen ancak evrensel ilkelerle bütünleşen bir aile vizyonu sunalım." sözleriyle tamamladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "AİLEYİ YENİDEN MERKEZE ALMAK İNSANLIĞIN EN ACİL SORUMLULUĞUDUR" DEDİ.