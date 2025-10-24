Göktaş: Develi'ye 50 Kişilik Huzurevi Temeli Atıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Develi'de 50 kişilik Fatma Turan Aksu Huzurevi'nin temelini attı; proje yaşlıların bakım, rehabilitasyon ve sosyal hayata erişimini artıracak.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:54
Göktaş: Develi'ye 50 Kişilik Huzurevi Temeli Atıldı

Göktaş: Develi'ye 50 Kişilik Huzurevi Temeli Atıldı

Temel Atma Töreninde Bakanın Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen temel atma töreninde, 'Bizler Türkiye Yüzyılı'nın sosyal vizyonunu gerçek kılarken, yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdüğü toplumsal bir yapı inşa etmeye gayret ediyoruz' dedi.

Bakan Göktaş, Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 50 kişilik kapasiteyle yaşlılara huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı sunacağını belirtti. Hayırsever Turan ve Fatma Aksu çiftine teşekkür ederek merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Hizmet ve Sayısal Veriler

Göktaş, Türkiye genelinde yaşlılara yalnızca bakım hizmeti sunulmadığını, aynı zamanda onların hayata, üretime ve topluma yeniden katılabildikleri yaşam merkezleri kazandırıldığını vurguladı. 'Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda yaşlılarımızın hayatına dokunan her projede şefkati, saygıyı ve vefayı esas alıyoruz' sözlerini paylaştı.

Ulusal Vefa Programı kapsamında 81 ilde yaşlılara evde destek verildiğine dikkat çeken Göktaş, Kayseri'de 1.640 yaşlıya doğrudan evlerinde destek sağlandığını, evde bakım yardımıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ailelerinin yanında bakımına destek verildiğini ifade etti. Ayrıca Kayseri'de 7.225 ailenin bu hizmetten faydalandığını aktardı.

Ülke genelinde ise 467 kamu ve özel huzureviyle 29.571 yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığı bilgisini paylaştı.

Kayseri'ye Yeni Umut Kapısı

Kayseri'de şu anda iki huzurevi bulunduğunu belirten Bakan Göktaş, Develi'ye yapılacak yeni merkezle ildeki huzurevi sayısının 3 olacağını söyledi. Göktaş, temelini atılan merkezin bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam hizmetlerine erişimi artırarak yaşlıların yaşam kalitesinde yeni bir dönem başlatacağını ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek de hayırsever Aksu çiftine destekleri için teşekkür etti. Hayırsever Turan Aksu ise eğitime ve sağlığa önem verdiğini belirterek memleketine katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Açılışta AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından edilen duayla Bakan Göktaş ve beraberindekiler butona basarak ilk betonu döktü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı...

Kayseri'nin Develi ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılışta bir konuşma yaptı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda 2 Yabancı Uyruklu Gözaltı
2
Gazze'de Türk Çocuk Cerrah Taner Kamacı'nın Tanıklığı: 'En Zorlu Kararım'
3
Antalya Serik'te Fırtına Seraları Vurdu — Hasar Tespiti Başladı
4
Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Saldırılara Sahne: Çiftçiler Arazilere Ulaşılamıyor
5
İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin
6
Ağrı'da Kızılay Gönüllüleri 88 Yaşındaki Kadının Evini Temizledi
7
Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde AFAD ve UMKE ile Afet Tatbikatı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor