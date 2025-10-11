Göktaş: Doğurganlık 1,48'e Geriledi — 2025 Aile Yılı Kritik

Bakanın uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YÜZAG Aile ve Gençlik Hareketi 1. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ülkenin demografik geleceğine ilişkin uyarılarda bulundu. Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekerek bu alanda hızlı ve etkili müdahale çağrısı yaptı.

Göktaş, toplantıda özellikle nüfus ve yaşlanma verilerine vurgu yaparak şunları söyledi: "Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle uzun vadede ülkemiz ekonomik, sosyal ve demografik açıdan ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. 2025 Aile Yılı işte bu nedenle büyük önem taşıyor."

Eylem planı ve politikalar

Bakan Göktaş, aile politikalarının bütüncül ve kararlı bir yaklaşımla sürdürüldüğünü belirterek 15 Mayıs 2024'te açıklanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"ın bu kararlılığın somut göstergesi olduğunu kaydetti. Bu planın, aileyi merkeze alan ilk eylem planı olması nedeniyle özel öneme sahip olduğunu ifade etti.

Göktaş ayrıca nüfus politikalarına ilişkin yapıyı güçlendirdiklerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan Nüfus Politikaları Kurulu ve araştırmalar yürütecek Aile Enstitüsü gibi adımları aktardı.

Destekler ve uygulamalar

Bakan, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmaların sadece nüfus artışına yönelmediğini, aynı zamanda aile kurumunu her yönüyle güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu kapsamda başlatılan Aile ve Gençlik Fonunun milletvekillerinin desteğiyle 81 ilimizde yaygınlaştırıldığını, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması doğrultusunda kredi miktarı ve gelir şartının artırıldığını söyledi.

Göktaş, kamu, özel sektör ve yerel işbirlikleriyle gençlere yönelik indirimler sağlandığını, çocuk sahibi olmak isteyenlere destek mekanizmalarının güçlendirildiğini ve aile içi iletişimi artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarının; dijital güvenlik, ebeveynlik becerileri ve kuşaklar arası dayanışma atölyelerinin yürütüldüğünü vurguladı. Bu çalışmaların aile dostu ekosistemi güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Değerler ve tehditler

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile en mukaddes varlığımızdır. Yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum konulamayacak kadar değerlidir" sözlerini anımsatarak ailenin milletin birlik ve devamlılığının teminatı olduğunu belirtti. Öte yandan, günümüz dünyasında cinsiyetsizleştirme gibi küresel eğilimler ve teknolojinin olumsuz etkilerinin aile yapısını tehdit ettiğini söyledi.

Doğurganlık verilerine ilişkin Göktaş, "Doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1,48 seviyesine kadar geriledik. Bu oran, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1'in oldukça altında." değerlendirmesinde bulundu ve 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikaların uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde uygulanacağını aktardı.

Son söz

Göktaş, ailenin kültürel kimliği ve değerleri yeni kuşaklara aktaran en önemli kurum olduğunu vurgulayarak gençlere ve ailelere yapılan yatırımların toplumun manevi gücünü ve geleceğini koruma amacı taşıdığını söyledi.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de katıldı.

