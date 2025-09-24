Göktaş: Kadınların Barış, İklim ve Dijitale Katılımı İçin Yeni Mekanizmalar Gerekiyor

Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda vurgular

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nın 30'uncu Yıl Dönümüne İlişkin Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'na katıldı ve Türkiye'nin kadın hakları ve güçlenmesi politikalarını uluslararası platformda dile getirdi.

“Uluslararası toplum, kadınların barış süreçlerine, iklim eylemine ve dijital dönüşüme etkin katılımını sağlamak için yeni mekanizmalar geliştirmelidir. Türkiye olarak bu konudaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye kararlıyız.” diye konuşan Göktaş, kadınların güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak gördüklerini vurguladı.

Göktaş, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun zamansız bir taahhüt olduğunu belirterek, son 30 yılda kadınların hayata katılımında kaydedilen ilerlemelerin değerli olduğunu ancak devam eden zorlukların bulunduğunu ifade etti.

Krizlerde kadınların durumu ve Gazze çağrısı

Tüm krizlerden en çok kadınların ve çocukların etkilendiğine dikkat çeken Göktaş, “Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere 21. yüzyıl, beklentilerin aksine, giderek bir krizler çağına dönüşmektedir.” dedi. Göktaş, Gazze'de yaşanan insani krizi örnek göstererek bunun bölgesel değil, insanlık için küresel bir sorun olduğuna işaret etti.

Barışın ertelenmesinin daha fazla ölüm ve yıkım anlamına geldiğini söyleyen Göktaş, barışı kalıcı hale getirmek için kadınların aktif katılımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti ve tüm ülkeleri Gazze'deki insani krizi sona erdirmek için acil önlemler almaya çağırdı.

Türkiye'nin politikaları ve somut adımlar

Göktaş, Türkiye'nin sosyal politikalarını kadınların güçlenmesi üzerine inşa ettiğini belirterek, Kadınların Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın bu çabalara yön verdiğini aktardı. Ayrıca şu somut adımları sıraladı:

- Kapsamlı sosyal hizmet ağları ve kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme

- Kadınların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran teşvikler

- Temiz enerji ve yeşil teknolojilerde kadın girişimciler ve kooperatiflere destek

- Kadınların dijital ve finansal okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi

- Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı ve iş yerlerinde zorunlu çocuk bakım hizmetleri

Bunların sonucunda kadınların işgücüne katılımı ve fırsat eşitliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Göktaş, aynı zamanda sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Yeni tehditlere karşı önlemler ve uluslararası iş birliği çağrısı

Göktaş, dijital ve teknoloji destekli şiddet gibi yeni tehditleri ele alacak Beşinci Ulusal Eylem Planı üzerinde çalışıldığını; önleyici, koruyucu ve destekleyici tüm mekanizmaların güçlendirildiğini aktardı. Şiddet failleri için rehabilitasyon programları ve teknolojik altyapı yatırımlarını da vurguladı.

Konuşmasını, Türkiye'nin uluslararası platformlarda, özellikle BM'de yürütülen çalışmalara katkılarını sürdüreceği ve kadınların potansiyelini ortaya çıkaran her türlü girişimi desteklemeye hazır oldukları mesajıyla tamamladı.

