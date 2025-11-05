Göktaş: Katar'da Türkiye'nin Sosyal Kalkınma Vizyonu

Bakan Göktaş Katar'da 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da düzenlenen 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin herkes için insana yakışır yaşam şartları sağlama kararlılığını vurguladı. Göktaş, konuşmasında "Birlikte hareket ederek daha adil bir dünya kurabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Başkent Doha'da zirveye katılan Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin sosyal kalkınma vizyonunu içeren niyet beyanını genel kurula sundu. Göktaş, sosyal kalkınmanın geleceğini yeniden tanımlamak ve insanı merkeze alan küresel dayanışma ruhunu güçlendirmek için bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konuşmasında dünyanın güncel sınamalarına dikkat çeken Göktaş, "Eşitsizlikler derinleşiyor, dijital çağın imkânları kadar riskleri de büyüyor, aile bağları zayıflıyor. Yalnızlık, yeni bir yoksulluk biçimi haline geliyor" ifadelerini kullandı. Sosyal izolasyonun aileyi yeniden güvenli bir liman olarak hatırlattığını ve doğurganlık krizi yaşayan ülkelerde nüfus artışının kalkınmanın itici gücü olarak görüldüğünü aktardı.

Göktaş, Türkiye'nin güçlü ekonomi ve istikrarlı yönetiminin yanı sıra insan odaklı sosyal politikalarıyla toplumsal refahı hedeflediğini belirterek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikaları şöyle özetledi: kadınların güçlenmesi, çocukların korunması, engellilerin bağımsız yaşam hakkı, yaşlıların aktif yaşamı ve gençlerin üretken bireyler olarak yetişmesi. Sosyal yardımların geçici destekten kalıcı refaha dönüştürülmesinin amaçlandığını söyledi.

Göktaş, küresel ölçekteki savaş, çatışma, göç, yoksulluk, afet ve iklim krizlerinin ortak sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu krizi ne yazık ki Gazze Şeridi’nde masum insanların en temel haklarından mahrum bırakılmasında somut biçimde gördük" dedi. Ayrıca Doha Siyasi Deklarasyonu'nun kalıcı barış, sürdürülebilir refah ve kalkınmanın insanla başladığı mesajını taşıdığını belirtti ve 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel dayanışma, kaynakların adil paylaşımı ve sosyal yatırımların önceliklendirilmesi çağrısında bulundu.

Dört ülke ile mutabakat zaptı imzalandı

Zirve kapsamında Göktaş, mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle 11 görüşme gerçekleştirdiğini ve Şili, Suudi Arabistan, Singapur ile Sierra Leone olmak üzere dört ülke ile mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Görüşmelerde imzalanan mutabakat zaptları arasında şunlar yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

Türkiye ve Sierre Leone arasındaki "Sosyal Hizmetler Alanı’nda İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

Göktaş, ayrıca Singapur'un Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ne destek veren 16. ülke olduğunu belirterek zirvenin aile odaklı çalışmaların ve aile dostu ekosistemin güçlendirildiği bir platform olduğuna dikkat çekti. Zirve boyunca ikili iş birliğini genişletme, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın güçlendirme, çocuk ve engelli odaklı politikalar ile kimseyi geride bırakmama hedefli çalışmaların ön plana çıkarıldığını ifade etti.

Zirve hakkında

Katar'da düzenlenen 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi, devlet ve hükümet başkanları, Birleşmiş Milletler temsilcileri, sivil toplum ve özel sektör paydaşlarının geniş katılımıyla gerçekleştiriliyor. Zirve, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sosyal içerme ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanması konusunda küresel eylemleri tartışmayı amaçlıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN KATAR'DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA BAŞKENT DOHA'DAKİ 2. DÜNYA SOSYAL KALKINMA ZİRVESİ'NE KATILDI.