Göktaş: Kurum ve Koruyucu Aile Gençlerinin İstihdamında İşveren SGK Primleri 5 Yıl Devletçe Ödenecek

Bakan Göktaş, TÜRSAB ile protokolle turizmde kadın ve kurum/koruyucu aile gençlerinin istihdamını artıracaklarını; işveren SGK primlerinin 5 yıl devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:20
Göktaş: Kurum ve Koruyucu Aile Gençlerinin İstihdamında İşveren SGK Primleri 5 Yıl Devletçe Ödenecek

Göktaş: Kurum ve Koruyucu Aile Gençlerinin İstihdamında İşveren SGK Primleri 5 Yıl Devletçe Ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, turizm sektöründe kadın istihdamını ve temsiliyetini güçlendirmek amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile imzalanan iş birliği protokolünü bakanlık binasındaki törende açıkladı. Protokolün, kadınların sektöre hazırlanması, mesleki becerilerinin güçlendirilmesi ve gençlerin istihdamına öncelik verilmesi hedefi taşıdığı belirtildi.

Protokolün kapsamı ve uygulama adımları

Göktaş, protokolün turizmde kadın istihdamını, girişimciliğini ve temsil gücünü kalıcı şekilde artırmayı amaçladığını vurguladı. Akademi bünyesinde kız öğrenciler ve kadınlara yönelik eğitimler ile mentörlük programlarının düzenleneceğini; seminer, atölye ve farkındalık etkinlikleriyle sektöre hazırlık sağlanacağını açıkladı.

Özellikle kurum bakımında veya koruyucu aile yanında bulunan gençlere öncelik verileceği, bu gençlerin TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde staj ve istihdam fırsatlarına erişim imkanı bulacağı bildirildi.

"Bu gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işveren sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacağını belirtmek isterim"

Kadın girişimciliği ve yerel ekonomi

"Kadın girişimciliğini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz"

Göktaş, kadın emeğinin turizmde daha görünür hale gelmesini sağlamak için tematik tur rotaları, kadın üretici pazarları, kooperatifler ve el emeği atölyelerinin destekleneceğini söyledi. Ayrıca kadın istihdamı ve girişimciliğine yönelik teşviklerin, hibelerin paylaşılacağı; çalışan annelerin ve ailelerinin acentelerin hizmetlerinden indirimli yararlanması için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Göktaş, bu protokolün yalnızca bir iş birliği belgesi olmadığını; kadın emeğine, genç kızların geleceğine ve ülkenin turizm vizyonuna yatırımın somut ifadesi olacağını belirtti.

Vizyon ve strateji

"Kadınların bilgiyle, üretimle ve emekle yükseldiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ortak bir vizyon doğrultusunda bütünleşen yol haritası oluşturulduğunu, 8 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Koordinasyon Kurulları sayesinde sürecin yerelde kapsayıcı biçimde yürütüleceğini belirtti. Kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birlikleriyle, 2025 Aile Yılı’nda başlatılan toplumsal dönüşümün kadınların yön verdiği bir kalkınma vizyonuyla sürdürüleceğini vurguladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ TÖRENDE BİR KONUŞMA YAPTI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ TÖRENDE BİR KONUŞMA YAPTI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu