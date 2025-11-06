Göktaş: Kurum ve Koruyucu Aile Gençlerinin İstihdamında İşveren SGK Primleri 5 Yıl Devletçe Ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, turizm sektöründe kadın istihdamını ve temsiliyetini güçlendirmek amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile imzalanan iş birliği protokolünü bakanlık binasındaki törende açıkladı. Protokolün, kadınların sektöre hazırlanması, mesleki becerilerinin güçlendirilmesi ve gençlerin istihdamına öncelik verilmesi hedefi taşıdığı belirtildi.

Protokolün kapsamı ve uygulama adımları

Göktaş, protokolün turizmde kadın istihdamını, girişimciliğini ve temsil gücünü kalıcı şekilde artırmayı amaçladığını vurguladı. Akademi bünyesinde kız öğrenciler ve kadınlara yönelik eğitimler ile mentörlük programlarının düzenleneceğini; seminer, atölye ve farkındalık etkinlikleriyle sektöre hazırlık sağlanacağını açıkladı.

Özellikle kurum bakımında veya koruyucu aile yanında bulunan gençlere öncelik verileceği, bu gençlerin TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde staj ve istihdam fırsatlarına erişim imkanı bulacağı bildirildi.

"Bu gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işveren sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacağını belirtmek isterim"

Kadın girişimciliği ve yerel ekonomi

"Kadın girişimciliğini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz"

Göktaş, kadın emeğinin turizmde daha görünür hale gelmesini sağlamak için tematik tur rotaları, kadın üretici pazarları, kooperatifler ve el emeği atölyelerinin destekleneceğini söyledi. Ayrıca kadın istihdamı ve girişimciliğine yönelik teşviklerin, hibelerin paylaşılacağı; çalışan annelerin ve ailelerinin acentelerin hizmetlerinden indirimli yararlanması için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Göktaş, bu protokolün yalnızca bir iş birliği belgesi olmadığını; kadın emeğine, genç kızların geleceğine ve ülkenin turizm vizyonuna yatırımın somut ifadesi olacağını belirtti.

Vizyon ve strateji

"Kadınların bilgiyle, üretimle ve emekle yükseldiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ortak bir vizyon doğrultusunda bütünleşen yol haritası oluşturulduğunu, 8 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Koordinasyon Kurulları sayesinde sürecin yerelde kapsayıcı biçimde yürütüleceğini belirtti. Kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birlikleriyle, 2025 Aile Yılı’nda başlatılan toplumsal dönüşümün kadınların yön verdiği bir kalkınma vizyonuyla sürdürüleceğini vurguladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ TÖRENDE BİR KONUŞMA YAPTI