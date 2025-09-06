DOLAR
Göktaş Manisa'da: 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda 383 bin 691 anne doğum yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'daki 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda 383 bin 691 annenin doğum yardımı aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:33
Göktaş Manisa'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuştu

Program ve mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'da bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada, gençlere, ailelere ve topluma dönük sosyal politikaları anlattı. Etkinliğin kardeşlik, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geleceğe emin adımlarla yüründüğünü söyledi.

Bakanlık olarak 23 yılda hayata geçirilen yeniliklere işaret eden Göktaş, sosyal politikalar ve yardımlarda vatandaşın merkeze alındığını belirtti.

'Aile bizim en kıymetli değerimiz'

Göktaş, 'Aile bizim en kıymetli değerimiz, toplumun temel taşıdır ve aile güçlü oldukça toplum güçlü olur' sözlerini aktararak, aile değerlerini korumak ve dayanışmayı güçlendirmek için yapılan çalışmaları anlattı. Bakan, bu kapsamda 52'si Manisa'da olmak üzere toplam 9 bin 978 etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Evlilik öncesi eğitim programları, aile danışma merkezleri, sosyal destekler ve gençlere yönelik programlarla geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Göktaş, aile işbirliğini güçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenlediklerini ifade etti.

Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Göktaş, bu destek kapsamında bugün itibarıyla 1923 Manisalı genç çiftin başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, 'Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi için yeni çalışmalara da imza atıyoruz. Bugün itibarıyla 6 bin 175'i Manisa'da olmak üzere 383 bin 691 anne doğum yardımlarımızdan faydalandı.' dedi.

Gençlik, istihdam ve konut politikaları

Çocukların sağlıklı gelişimi, kadınların üretime katılımı ve yaşlıların deneyimlerinin topluma kazandırılması için özel programlar uygulandığını ifade eden Göktaş, aile dostu ekosistemi güçlendirme kararlılıklarını ve özel sektörle işbirliklerini vurguladı.

Göktaş ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın genç çiftler için sosyal konut projelerinde yüzde 20 kontenjan ayırdığını ve 3 çocuklu aileler için özel kontenjan oluşturulduğunu belirtti.

Gelecek vizyonu

Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2026-2035 yıllarını 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettiğini anımsatarak, önümüzdeki 10 yılda güçlü nesiller ve güçlü aile vurgusuyla aile politikalarını sürdüreceklerini söyledi. Göktaş, terörden uzak, güvenli bir Türkiye inşa etme hedefinin de bu vizyonun parçası olduğunu belirtti.

Programda, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da birer konuşma yaptı.

