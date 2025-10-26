Göktaş: Sosyal Medya Düzenlemesiyle Çocukları Koruyacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Medya Yasası kapsamında yapılacak düzenlemeler hakkında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı, Bakanlığın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi ve Aile Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler ele alındı.

Toplantının gündemi

Toplantıda, dijital dünyada çocukların güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerinin korunması ve çevrim içi istismara karşı atılacak adımlar ayrıntılı şekilde tartışıldı. STK temsilcileri sürece ilişkin önerilerini sundu; bakanlık uzmanları ise "Sosyal Medya Yasası ve 16 Yaş Altına Yönelik Düzenleme" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Göktaş'ın uyarıları ve çarpıcı benzetmeleri

Bakan Göktaş, sosyal medyanın artık hayatın bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek geçmişten örnekler verdi: "1950 yılında Amerika'da siyahilerle beyazlar aynı otobüse binemiyordu. ... 1990'larda Türkiye'de kadınlar başörtüsüyle üniversitelere giremiyordu." Göktaş, bu örnekleri bugün aldırmazsak gelecekte soru işaretleriyle karşılaşılacağı uyarısını yaptı: "Eğer bu yasayı çıkarmazsak 2050'ye geldiğimizde bize de benzer soruyu soracaklar."

Güvenlik, ruh sağlığı ve bağımlılık

Bakan, dijital dünyada çocuklara yönelik en önemli tehditlerden birinin güvenlik olduğuna vurgu yaptı: "Konuştukları kişileri tanımıyoruz. Araştırmalar, internete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğunu gösteriyor."

Göktaş, sosyal medyanın ergenlerde ruh sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti: "Dünya Sağlık Örgütüne göre, sosyal medya kullanımı ergenlerde depresyon riskini yüzde 35 artırıyor. UNICEF'e göre, 14-17 yaş arası gençlerin yüzde 46'sı, sosyal medya paylaşımları yüzünden kendini yetersiz hissediyor." Ayrıca, "her 3 çocuktan 1'i internette siber zorbalığa maruz kalıyor" ve "Avrupa Komisyonuna göre, 13-15 yaş arası çocukların yüzde 43'ü internette müstehcen içeriklerle karşılaşıyor" verilerine yer verildi.

Sanal dünya ve gerçeklik

Göktaş şu tespitte bulundu: "Şunu artık kabul etmeliyiz. Sanal dünya ve gerçek dünya diye iki ayrı dünyamız yok. Sanal dünya uzun bir süredir gerçekliğimiz olmaya başladı. Bir çocuk gerçek dünyada ulaşamadığı uyuşturucuya sosyal medya aracılığıyla ulaşabiliyor." Bu bağlamda, çevrim içi tehlikelere karşı caydırıcı ve koruyucu mekanizmaların oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Sınırsızlık uyarısı: Özgürlük değil tehlike

Bakan, yalnızca yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını, toplumsal bir seferberlik gerektiğini belirtti: "Gerçek hayatta çocuğumuza sınırsız tatlı ya da oyuncak vermiyorsak sosyal medyayı da sınırsız kullanmasına izin veremeyiz." Göktaş, "Çünkü, sınırsızlık çocuk için özgürlük değil tehlikedir" diyerek aileler, eğitim kurumları ve STK'lerin birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Bakan Göktaş, Türkiye'nin Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile öncülük ettiğini hatırlatarak sözleşmeyi "toplumsal bir seferberlik çağrısı" olarak nitelendirdi. Sözleşmenin amaçları arasında çocukların dijital ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak, kişisel verilerinin korunmasını güvence altına almak ve çevrim içi şiddet ile istismara karşı etkin koruma mekanizmaları oluşturmak bulunduğu vurgulandı.

Sonuç ve imza

Toplantının sonunda, programa katılan STK temsilcileri Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı. Bakanlığın ve STK'lerin ortak çalışmalarıyla içerik, eğitim ve müdahale süreçlerinin yürütüleceği kaydedildi.

Göktaş'ın tekrarladığı çağrı: "Yarınlarımız olan çocuklarımız, kendi bedenlerine küsmeye başlıyor. Tehlikeleri göz ardı ediyor, kişisel sınırlarını hiçe sayıyor. Onlar fark etmiyorlar. Ama biz fark ediyoruz, biliyoruz. Aileler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak çok geç olmadan hep birlikte adım atmalıyız. Bu sorunlara çözüm üretmeliyiz."

