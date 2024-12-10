DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,73 0,13%
ALTIN
2.993,97 -0,62%
BITCOIN
3.399.541,6 -1,04%

Göktaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü'nde Adalet ve Barış Vurgusu

Bakan Göktaş, Dünya İnsan Hakları Günü'nde adalet, barış ve insan haklarının korunmasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:01
Göktaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü'nde Adalet ve Barış Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Göktaş, mesajında, "Gazze'de, Suriye'de ve mazlumun olduğu her coğrafyada adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 76. Yılı

Göktaş, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 76'ncı yıl dönümü vesilesiyle insanlık onurunun ve temel insan haklarının savunulması konusundaki iradelerini yinelediklerini belirtti.

Küresel Çatışmalar ve Hak İhlalleri

İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım politikalarını ve dünyanın farklı bölgelerinde süregelen çatışmaları vurgulayan Göktaş, bu durumun evrensel insan hakları değerlerinin nasıl ihlal edildiğini gözler önüne serdiğini ifade etti. Göktaş, "Bu karanlık tablo, insan haklarının yalnızca bir metin değil, bir eylem çağrısı olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

Tüm İnsanlığın Sorumluluğu

Bakan Göktaş, bugün tüm insanlığın sorumluluğunun hak ihlallerine karşı sesini yükseltmek ve mazlumların yanında olmak olduğunu belirtti. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Daha adil bir dünya mümkün" anlayışıyla, adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni Gerçekleşti
2
Kasımda Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcu Sayısı 16,3 Milyon
3
Kuzey Kore, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Girişimine Sessiz Kalıyor
4
Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor
5
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali, Uluslararası Anlaşmanın İhlali
6
Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786’ya Ulaştı, İsrail Saldırıları Devam Ediyor
7
Bakan Şimşek: Küresel Koşullar 2024'te Türkiye'yi Destekleyecek

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı