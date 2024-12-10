Göktaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü'nde Adalet ve Barış Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Göktaş, mesajında, "Gazze'de, Suriye'de ve mazlumun olduğu her coğrafyada adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 76. Yılı

Göktaş, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 76'ncı yıl dönümü vesilesiyle insanlık onurunun ve temel insan haklarının savunulması konusundaki iradelerini yinelediklerini belirtti.

Küresel Çatışmalar ve Hak İhlalleri

İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım politikalarını ve dünyanın farklı bölgelerinde süregelen çatışmaları vurgulayan Göktaş, bu durumun evrensel insan hakları değerlerinin nasıl ihlal edildiğini gözler önüne serdiğini ifade etti. Göktaş, "Bu karanlık tablo, insan haklarının yalnızca bir metin değil, bir eylem çağrısı olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

Tüm İnsanlığın Sorumluluğu

Bakan Göktaş, bugün tüm insanlığın sorumluluğunun hak ihlallerine karşı sesini yükseltmek ve mazlumların yanında olmak olduğunu belirtti. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Daha adil bir dünya mümkün" anlayışıyla, adaletin, barışın ve insan haklarının herkes için tesis edildiği bir dünya için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.