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Göktaş: Türkiye Ağaçlandırmada Avrupa Birincisi, Dünya Dördüncüsü!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin ağaçlandırma başarısının uluslararası düzeyde önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:53
Göktaş: Türkiye Ağaçlandırmada Avrupa Birincisi, Dünya Dördüncüsü!

Ağaçlandırmada Önemli Başarılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer almasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Etkinlik Detayları

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başladı. Göktaş, her dikilen fidanın geleceğe yönelik yeni bir yaşam sembolü olmasını diledi.

Göktaş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin ve Gazzelilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, bu etkinliği anma etkinliğine dönüştüren herkese teşekkür etti.

İklim Değişikliği ile Mücadele

İklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık gibi global tehditlere karşı mücadele etmenin önemine değinen Göktaş, 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğinin büyük bir değer olduğunu vurguladı. Her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluşturulmasının gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için atılan kıymetli adımlar olduğunun altını çizdi.

Her Fidanın Önemi

Göktaş, tüm vatandaşların bu seferberliğe katılımının kendilerine güç verdiğini belirterek, "Bu başarı, yalnızca bugünün değil yarının da kazancıdır. Bakanlık olarak çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren böylesi kıymetli çalışmaları her daim desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, Kıyametin koptuğunu görseniz dahi elinizdeki fidanı dikin hadisini rehber edindiklerini belirterek, her ağacın yaşamın derin izlerini taşıdığını, geçmiş ile geleceği bağladığını dile getirdi. Ayrıca, bugün dikilecek her fidanın doğanın yenilenmesi için verilen değerli bir söz olduğunu ifade etti.

Etkinlikten Görüntüler

Etkinlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Göktaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya "Şehrin En Köklüsü" kitabını hediye etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu ve ardından Gazze Hatıra Ormanı'na fidanlar dikildi.

Etkinliğe Bakan Göktaş'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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