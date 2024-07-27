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Golan Tepeleri'nde Saldırı: 10 Ölü, 24 Yaralı

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki roket saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğu tartışmalı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:15
Golan Tepeleri'nde Saldırı: 10 Ölü, 24 Yaralı

Golan Tepeleri'nde Üzücü Bir Saldırı

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde, Mecdel Şems beldesine yönelik gerçekleştirilen roket saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Olayın Detayları

İsrail acil yardım servisi, Kızıl Davud Yıldızı'nın yaptığı açıklamaya göre, saldırıda yaralananlardan 6'sının durumu ağır. Saldırı, yerleşim alanlarındaki bir futbol sahasına isabet etti ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 can kaybı yaşandı.

Sorumluluk Tartışmaları

İsrail ordusu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda saldırıyı Lübnan Hizbullahı'nın üstlendiğini iddia etti. Ancak Lübnan Hizbullahı, saldırıyla ilgili hiçbir bağlantıları olmadığını ifade ederek bu iddiaları yalanladı.

İsrail'de Güvenlik Toplantıları

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelen bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD seyahatinde olsa da olay hakkında bilgilendirildi ve güvenlik üst düzey isimleriyle toplantılar gerçekleştirdi. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da konuyla ilgili önemli görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Olayın Uluslararası Yansımaları

Golan Tepeleri, 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilmiştir. Bu bölgedeki uluslararası hukuka göre varlık, işgal olarak değerlendirilmektedir. Saldırı, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmaların daha da tırmanmasına yol açtı.

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