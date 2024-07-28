Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Golan Tepeleri'ndeki Roket Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Golan Tepeleri'nde gerçekleşen roket saldırısında ölenlerin sayısı 12'ye ulaştı, 35 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 02:07
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 02:07
Golan Tepeleri'ndeki Roket Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Golan Tepeleri'nde Saldırı Utanç Verici Sonuçlar Doğurdu

İsrail'in kontrolü altındaki Golan Tepeleri'nde, Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısı sonucunda ölü sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı. Yaralı sayısı ise 35 olarak bildiriliyor, bunlardan 17'sinin durumu ağır.

Roket Saldırısının Ayrıntıları

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki roketin, genellikle Dürzi nüfusunun yaşadığı Mecdel Şems beldesindeki bir futbol sahasına isabet ettiğini açıkladı. Saldırının İran yapımı bir füze ile gerçekleştirildiği ve bu tür mühimmata sadece Hizbullah tarafından sahip olunduğu iddia edildi.

Hizbullah ve İddialar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hizbullah'ı saldırıdan sorumlu tutarak, “Bu tür füzeye sahip başka bir örgüt yok” açıklamasında bulundu. Adraee, saldırıyı yöneten kişinin Hizbullah'ın Ali Muhammed Yahya isimli saha komutanı olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Yanıtı

Lübnan'daki Hizbullah cephesi, kendilerinin saldırıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulayarak, iddiaları reddetti.

Netanyahu'nun Tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ölümcül saldırının kayda geçileceğini ve Hizbullah'un şimdiye dek ödemediği ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Tıkalı bağırsakları açıyor! 1 bardakla motor gibi çalıştıracak!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Tıkalı bağırsakları açıyor! 1 bardakla motor gibi çalıştıracak!

Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!