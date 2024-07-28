Golan Tepeleri'ndeki Roket Saldırısında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Golan Tepeleri'nde Saldırı Utanç Verici Sonuçlar Doğurdu

İsrail'in kontrolü altındaki Golan Tepeleri'nde, Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısı sonucunda ölü sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı. Yaralı sayısı ise 35 olarak bildiriliyor, bunlardan 17'sinin durumu ağır.

Roket Saldırısının Ayrıntıları

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki roketin, genellikle Dürzi nüfusunun yaşadığı Mecdel Şems beldesindeki bir futbol sahasına isabet ettiğini açıkladı. Saldırının İran yapımı bir füze ile gerçekleştirildiği ve bu tür mühimmata sadece Hizbullah tarafından sahip olunduğu iddia edildi.

Hizbullah ve İddialar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hizbullah'ı saldırıdan sorumlu tutarak, “Bu tür füzeye sahip başka bir örgüt yok” açıklamasında bulundu. Adraee, saldırıyı yöneten kişinin Hizbullah'ın Ali Muhammed Yahya isimli saha komutanı olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Yanıtı

Lübnan'daki Hizbullah cephesi, kendilerinin saldırıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulayarak, iddiaları reddetti.

Netanyahu'nun Tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ölümcül saldırının kayda geçileceğini ve Hizbullah'un şimdiye dek ödemediği ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti.