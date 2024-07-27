Golan Tepeleri'ndeki Saldırı: Hizbullah İddiaları Reddetti

İsrail Golan Tepeleri'ndeki Saldırıyı Hizbullah'a Yükledi

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'nde, Mecdel Şems beldesine yönelik düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan roket saldırısının sorumlusunun Lübnan Hizbullahı olduğunu açıkladı. Ordunun sözcülüğünden gelen bilgiye göre, bu değerlendirme, mevcut duruma ve istihbarat verilerine dayanarak yapıldı.

Hizbullah, Suçlamaları Reddetti

Hizbullah Hareketi, söz konusu saldırının kendi güçleri tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Teşkilatın resmi açıklamasında, saldırıyla ilgili herhangi bir suçu kabul etmedikleri ifade edildi.

İsrail Yetkililerinin Açıklamaları

Yisrael Katz, İsrail Dışişleri Bakanı, Kanal 12 televizyonuna verdiği demeçte, "Hizbullah'ın tüm sınırları aştığına dair şüphe yok. Biz, toplumsal bir savaşla yüz yüzeyiz." dedi. Ayrıca, Hizbullah'a ağır bir bedel ödetileceğini belirtti fakat ne gibi adımlar atılacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

İsrail Muhalefetinden Sert Eleştiriler

İsrail muhalefet liderlerinden ve Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, saldırının sorumlusunun Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah olduğunu ileri sürdü. Lieberman, hükümetin durumu yönetmeye çalışmakla birlikte savaş stratejisi oluşturamadan 10 aydır geçiştirdiğini vurguladı.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Mecdel Şems'e gerçekleştirilen roket saldırısında 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Olay, Golan Tepeleri'ndeki bölgesel çatışmaların alevlenmesine neden olabilir.