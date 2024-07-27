Golan Tepeleri'ndeki Saldırıda 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Golan Tepeleri'nde Meydana Gelen Saldırı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik yapılan roket saldırısında, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, saldırıda 30'a yakın kişinin yaralandığı ve ağır yaralıların helikopterlerle tahliye edildiği açıklandı.

Saldırı ve Yaralılar

İsrail Dışişleri Bakanlığı, roketlerin Mecdel Şems'in bir futbol sahasına isabet ettiğini ve saldırının çocuklar da dahil olmak üzere sivilleri hedef aldığını duyurdu. Kızıl Davud Yıldızı acil yardım servisi, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

İsrail Hükümetinin Tepkisi

Olayın ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyla ilgili bilgilendirildi ve güvenlik istişareleri yaptı. Ayrıca, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileri, saldırıyı değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Tarihsel Arka Plan

İsrail, 1967 yılında Golan Tepeleri'ni işgal etti ve bu bölge uluslararası hukuk kapsamında işgal olarak değerlendiriliyor. Golan Tepeleri'nde gerginlik devam ederken, Hizbullah Hareketi de İsrail ordusuna karşı saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Bu olaylar, bölgede artan gerilim ve sivil kayıplar açısından endişe verici bir durum ortaya koyuyor.