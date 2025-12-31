Gölbaşı Belediyesi'nden Memurlara Müjde: Sosyal Denge Tazminatı %120 Arttı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yeni yıl öncesi belediye personeline sevindirici haberi duyurdu. Odabaşı, memurların yılbaşı ikramiyesinin hesaplara yatırıldığını ve sosyal denge tazminatının en tavandan %120 olarak belirlendiğini açıkladı.

Başkan Odabaşı'nın Açıklamaları

Toplantıda konuşan Odabaşı, alınan kararların çalışanlara bir lütuf değil, emeğin karşılığı olduğunu vurguladı. Odabaşı, "Söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gölbaşı tarihinde ilk defa böyle bir maaş alınacak. Bu zammı gönlümüzden, severek ve isteyerek veriyoruz. Sizler yüzde 200’leri hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı ayrıca müdürlükleri ziyaret ederek sahadaki ve masadaki emeği yakından gördüğünü belirtti: "Canla başla çalışıyorsunuz. Müdürlükleri tek tek ziyaret ediyorum, yapılan işleri yerinde görüyorum. Sahadaki emeği, masadaki gayreti çok iyi biliyorum. Bu yüzden bundan daha fazlasını da hak ettiğinizi yürekten söylüyorum."

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Odabaşı, konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı ve önümüzdeki yıllara yönelik kararlılığını paylaştı: "İnşallah 2026 yılında da işimize dört elle sarılacağız. Dedikodu yapanlara, aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü burası bizim evimiz, bizim ailemiz. Dedikodu bizden uzak olsun, dayanışma ve kardeşlik hep yanımızda olsun."

Toplantı, Başkan Odabaşı'nın sözlerinin sık sık alkışlarla kesildiği ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son bulduğu Belediye Meclis Salonunda tamamlandı.

