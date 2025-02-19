Gölbaşı'nda Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Başladı

Gölbaşı'nda Depremden Etkilenen Bölgelerde Çalışmalar Başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi'nde, rezerv alan olarak ilan edilen bölgelerde yıkım çalışmaları hızla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Turan Özdemir Caddesi ile Yeni Kent Mahallesi'ni rezerv alan olarak belirledi.

Yıkım Çalışmaları ve Yeniden İmar

Bu alanlarda yer alan ev ve iş yerlerinin yıkım işlemlerine başlandı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rezerv alanlarında toplam 2 bin 37 bağımsız konut ve iş yeri inşa edileceğini belirtti. Seyhan, çalışmalara dair şu ifadeleri kullandı:

"Birinci etabın yıkımları gerçekleştirildi. Şu an müteahhit firmanın makineleri indi ve rezerv alan çalışmaları an itibariyle başladı. İlçemizin çehresi çok farklı bir hale gelecek. Yenikent Mahallemiz daha çok konut ağırlıklı olacak. Turan Özdemir Caddesi'nde ise konut ve iş yeri inşaatları yapılacak. İnşallah bir sene gibi kısa bir süre içerisinde şehrimiz çok daha farklı bir imaja ve görüntüye kavuşacak."

Yeni Yapıstandartları

Seyhan, yeni yapıların zemin artı 2 ile zemin artı 3 olarak inşa edileceğini de vurguladı. Bu çalışmalarla birlikte Gölbaşı'nın modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rezerv alan ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rezerv alan ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları başladı.