Gölbaşı'nda Depremzedeler İçin Kalıcı Konut İnşaatı Devam Ediyor

Gölbaşı'nda Kalıcı Konut İnşaat Çalışmaları Sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Depremzedelere yönelik olarak inşa edilen 2 bin 26 konutun 354'ünün kura çekimi tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslim edilmeye başlandı.

Vali Osman Varol'un Açıklamaları

Adıyaman Valisi Osman Varol, yaptığı açıklamada, "İlçede zemin sıvılaşmasının çok yoğun olduğunu belirtmek isterim. Gölbaşı, depremlerden en fazla zarar gören ilçeler arasında yer alıyor ve bunun için yapılan çalışmaları son derece önemsiyoruz," dedi.

Vali Varol, ayrıca ilçe merkezinde inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı. "Toplamda ilçe merkezimizde 2 bin 26 konut yapıyoruz. Şu ana kadar 354 konutun kurası çekildi ve vatandaşlarımız anahtarlarını alarak yeni yuvalarına yerleşmeye başlıyorlar," ifadelerini kullandı.

İmar Çalışmaları ve Gelecek Planları

Varol, ilçe bölgesindeki ana yollar ve göl kısmında özel imar çalışmaları yapıldığını belirtti. Bu süreçte, hem kırsaldaki hem de merkezdeki konut projelerinin tamamlanmasıyla birlikte afetzedelerin toparlanma sürecine büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.