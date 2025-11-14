Gölbaşı'nda Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çalan 2 kişiden biri, Arda Caner K., tutuklandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:23
Gölbaşı'nda Motosiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Gölbaşı'nda motosiklet hırsızlığı: şüpheli tutuklandı

Olayın detayları

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen iki şahıstan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü’nde Fadime İşgörür'e ait motosiklet çalındı. Motosikletin çalındığını fark eden İşgörür, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar sırasında çalıntı motosikletin Gölbaşı İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada motosikletin Arda Caner K. ile Sabır Ç. tarafından çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan her iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Arda Caner K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN 2 ŞAHISTAN 1’İ...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN 2 ŞAHISTAN 1’İ TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları