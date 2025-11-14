Gölbaşı'nda motosiklet hırsızlığı: şüpheli tutuklandı

Olayın detayları

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen iki şahıstan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü’nde Fadime İşgörür'e ait motosiklet çalındı. Motosikletin çalındığını fark eden İşgörür, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar sırasında çalıntı motosikletin Gölbaşı İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada motosikletin Arda Caner K. ile Sabır Ç. tarafından çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan her iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Arda Caner K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

