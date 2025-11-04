Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:05
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Gölbaşı'nda sepetli motosiklet devrildi: 1 yaralı

Olay yerinde ilk müdahale yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih A. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Zeynep Seçil A. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE SEPETLİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE SEPETLİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE SEPETLİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor