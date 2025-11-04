Gölbaşı'nda sepetli motosiklet devrildi: 1 yaralı

Olay yerinde ilk müdahale yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih A. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Zeynep Seçil A. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

