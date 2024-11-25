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Gölcük Tabiat Parkı Kışın Büyüsünü Sunuyor

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, 50 santimlik kar kalınlığı ile kış manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:29
Gölcük Tabiat Parkı Kışın Büyüsünü Sunuyor

Bolu'nun Gözbebeği Gölcük Tabiat Parkı Beyaz Örtüyle Kaplandı

Bolu'nun doğal güzelliklerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle muhteşem bir kış manzarası sundu. Kent merkezine yalnızca 13 kilometre uzaklıkta bulunan parkta, 3 gündür aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Tatilciler Doğanın Keyfini Çıkarıyor

Soğuk hava ve zorlu yolla birlikte Gölcük'e gelen tatilciler, karla kaplanan ağaçların göl ile oluşturduğu büyüleyici ahengi izleme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, karla kaplı yürüyüş yollarında gezerken manzaranın tadını çıkarıyor ve bu güzel anları fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Çocuklar, kızak kayma ve kar topu oynama gibi aktivitelerle kışın tadını çıkarırken, parkın muhteşem manzaraları havadan da görüntülendi. Gölcük Tabiat Parkı, kış sezonunun en gözde mekanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Parka gelen vatandaşlar, karın keyfini...

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Parka gelen vatandaşlar, karın keyfini çıkarttı.

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Parka gelen vatandaşlar, karın keyfini...

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Parka gelen vatandaşlar, karın keyfini çıkarttı.

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