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Gölcük Tabiat Parkı'nda Yeni Yıl Yoğunluğu

Yeni yılın ilk günü Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçi akınına uğradı, tatilciler doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:19
Gölcük Tabiat Parkı'nda Yeni Yıl Yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda Yeni Yıl Coşkusu

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Resmi tatil olmasının etkisiyle aileler, bu güzel parkı tercih etti.

Tatilciler Göl Kenarını Şenlendirdi

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan tabiat parkına, Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

Tatilciler, göl kenarındaki iskelelerde hatıra fotoğrafları çekerken, büyüleyici kar manzarasının keyfini sürüyorlardı. Bazı ziyaretçiler ise piknik alanlarında mangal yaparak keyifli anlar yaşadı.

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde...

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde...

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

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