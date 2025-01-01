Gölcük Tabiat Parkı'nda Yeni Yıl Yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda Yeni Yıl Coşkusu

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Resmi tatil olmasının etkisiyle aileler, bu güzel parkı tercih etti.

Tatilciler Göl Kenarını Şenlendirdi

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan tabiat parkına, Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

Tatilciler, göl kenarındaki iskelelerde hatıra fotoğrafları çekerken, büyüleyici kar manzarasının keyfini sürüyorlardı. Bazı ziyaretçiler ise piknik alanlarında mangal yaparak keyifli anlar yaşadı.

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.