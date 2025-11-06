Gölcük'te ATV Buluşması: Hasaneyn Yasakdüzü'nde 7-9 Kasım

Gölcük Belediyesi, 7-9 Kasım'da Hasaneyn Yasakdüzü'nde ATV tutkunlarını ağırlayacak; parkur gösterileri 9 Kasım Pazar saat 12.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:02
Gölcük'te ATV Buluşması: Hasaneyn Yasakdüzü'nde 7-9 Kasım

Gölcük'te ATV Buluşması: Hasaneyn Yasakdüzü'nde 7-9 Kasım

Gölcük Belediyesi, 7-9 Kasım tarihleri arasında Hasaneyn Yasakdüzü’nde ATV tutkunlarını bir araya getirecek bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik, adrenalin ve doğa tutkunları için özel olarak planlandı.

Organizasyon, 7 Kasım Cuma günü Yasakdüzü’ndeki kamp alanında toplanmayla başlayacak ve katılımcılar için çeşitli etkinliklerle sürecek.

Program

Buluşmanın finali, 9 Kasım Pazar saat 12.00'de başlayacak parkur gösterileri ile yapılacak. Etkinlikte ATV sürücüleri, özel olarak hazırlanan parkurda hünerlerini sergileyecek ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm ATV tutkunlarını Hasaneyn Yasakdüzü’nde düzenlenecek etkinliğe davet etti.

GÖLCÜK BELEDİYESİ, 7-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA HASANEYN YASAKDÜZÜ’NDE ATV TUTKUNLARININ...

GÖLCÜK BELEDİYESİ, 7-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA HASANEYN YASAKDÜZÜ’NDE ATV TUTKUNLARININ KATILACAĞI BİR ETKİNLİK DÜZENLEYECEK.

GÖLCÜK BELEDİYESİ, 7-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA HASANEYN YASAKDÜZÜ’NDE ATV TUTKUNLARININ...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
5
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
6
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek