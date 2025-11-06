Gölcük'te ATV Buluşması: Hasaneyn Yasakdüzü'nde 7-9 Kasım

Gölcük Belediyesi, 7-9 Kasım tarihleri arasında Hasaneyn Yasakdüzü’nde ATV tutkunlarını bir araya getirecek bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik, adrenalin ve doğa tutkunları için özel olarak planlandı.

Organizasyon, 7 Kasım Cuma günü Yasakdüzü’ndeki kamp alanında toplanmayla başlayacak ve katılımcılar için çeşitli etkinliklerle sürecek.

Program

Buluşmanın finali, 9 Kasım Pazar saat 12.00'de başlayacak parkur gösterileri ile yapılacak. Etkinlikte ATV sürücüleri, özel olarak hazırlanan parkurda hünerlerini sergileyecek ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm ATV tutkunlarını Hasaneyn Yasakdüzü’nde düzenlenecek etkinliğe davet etti.

