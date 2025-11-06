Gölcük'te iş yeri kurşunlamasında 4 şüpheli tutuklandı

Soruşturmada 165 saatlik kamera incelemesi ve Gebze bağlantısı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 1 Kasım tarihinde Gölcük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen iş yeri kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma yürütüldü. Olayın aydınlatılması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla 87 işletmeye ait 39 güvenlik kamerasından toplam 165 saatlik görüntü inceledi. Yapılan saha ve kamera incelemeleri sonucunda, şüphelilerin Gebze yönünden Gölcük’e gelerek olayı gerçekleştirdikleri ve ardından yeniden Gebze yönüne döndükleri tespit edildi.

Soruşturma bulgularına göre olayı gerçekleştirenlerin E.K. ve B.E. olduğu; F.K., Ş.N.K. ve Ç.K. isimli şahısların suça iştirak ettiği, cezaevinde bulunan M.E. isimli şahsın ise olayın azmettiricisi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından 3 Kasım tarihinde E.K., B.E. ve Ç.K., 4 Kasım tarihinde ise Ş.N.K. ve F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K., B.E., Ç.K. ve F.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplamda 5 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİNDEKİ BİR İŞ YERİNİN KURŞUNLANMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 4’Ü TUTUKLANDI.