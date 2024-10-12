Gölcük'te Kayıp Emekli Öğretmen Bulundu

Gölcük'te Kayıp Olarak Aranan 74 Yaşındaki Emekli Öğretmen Bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki emekli öğretmen Neşet Gürsoy, yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışmaları

Olay, Kırsal Mamuriye Mahallesi'nde gerçekleşti. Dün saat 15.00 sularında evinden meyve toplamak üzere ayrılan Neşet Gürsoy'dan haber alamayan ailesi, bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu ihbar üzerine, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM), SAR Arama Kurtarma Derneği ve ISAR Uluslararası Arama Kurtarma Derneği gibi kuruluşlar, dron, ATV ve iz takip köpekleri eşliğinde arama faaliyetlerine katıldılar.

Gürsoy'un Bulunması ve Sağlık Durumu

Yapılan aramalar sonucunda, Gürsoy sabah saat 10.30 sularında mahalledeki ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Gürsoy'u tedbir amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Neşet Gürsoy'un sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.