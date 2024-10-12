DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.155.477,28 0,07%

Gölcük'te Kayıp Emekli Öğretmen Bulundu

74 yaşındaki Neşet Gürsoy, meyve toplarken kaybolmuş, sonrasında sağlık ekipleri tarafından bulunmuştur.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 14:51
Gölcük'te Kayıp Emekli Öğretmen Bulundu

Gölcük'te Kayıp Olarak Aranan 74 Yaşındaki Emekli Öğretmen Bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki emekli öğretmen Neşet Gürsoy, yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışmaları

Olay, Kırsal Mamuriye Mahallesi'nde gerçekleşti. Dün saat 15.00 sularında evinden meyve toplamak üzere ayrılan Neşet Gürsoy'dan haber alamayan ailesi, bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu ihbar üzerine, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM), SAR Arama Kurtarma Derneği ve ISAR Uluslararası Arama Kurtarma Derneği gibi kuruluşlar, dron, ATV ve iz takip köpekleri eşliğinde arama faaliyetlerine katıldılar.

Gürsoy'un Bulunması ve Sağlık Durumu

Yapılan aramalar sonucunda, Gürsoy sabah saat 10.30 sularında mahalledeki ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Gürsoy'u tedbir amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Neşet Gürsoy'un sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki emekli öğretmen bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Sağlık Sistemi İsrail'in Saldırılarıyla Kriz İçinde
2
Ankara'da Peru Mutfağı Tadım Etkinliği Düzenlendi
3
Adıyaman'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi
5
Uluslararası Özgür Filistin Kongresi İstanbul'da İcra Ediliyor
6
Diyanet Akademisi Sempozyumu'nda İslam'ın Değerleri Vurgulandı
7
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Heyecanla Başladı

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek