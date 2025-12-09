Gölcük'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar İmha Edildi

Belediye ekipleri halk sağlığını korumak için marketlerde sıkı denetim yürüttü

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde gerçekleştirdiği reyon denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü tespit etti.

Kontrollerde raflarda satışa sunulan gazlı içecek, unlu mamul, bisküvi, tavuk eti, hazır yiyecek ve yoğurt gibi ürünler ele geçirildi. Ekipler, söz konusu ürünlere el koydu ve ilgili işletmeler hakkında cezai işlem uygulanmak üzere tutanak düzenledi.

Toplanan ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince usulüne uygun şekilde imha edildi. Yetkililer, vatandaşları alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyararak olumsuz durumlarda "Alo 153" hattına bildirimde bulunulmasını istedi.

GÖLCÜK'TE ZABITA EKİPLERİNCE MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ÜRÜNLERİNE EL KONULDU.