Gölcük'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar İmha Edildi

Gölcük zabıta ekipleri, raflarda satışa sunulan son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü el koyup imha etti; vatandaşlar Alo 153'e çağrıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:45
Belediye ekipleri halk sağlığını korumak için marketlerde sıkı denetim yürüttü

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde gerçekleştirdiği reyon denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü tespit etti.

Kontrollerde raflarda satışa sunulan gazlı içecek, unlu mamul, bisküvi, tavuk eti, hazır yiyecek ve yoğurt gibi ürünler ele geçirildi. Ekipler, söz konusu ürünlere el koydu ve ilgili işletmeler hakkında cezai işlem uygulanmak üzere tutanak düzenledi.

Toplanan ürünler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince usulüne uygun şekilde imha edildi. Yetkililer, vatandaşları alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyararak olumsuz durumlarda "Alo 153" hattına bildirimde bulunulmasını istedi.

