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Gold Apollo'dan Lübnan'daki Patlama Açıklaması

Gold Apollo, Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının üreticisi olmadığını belirtti ve BAC firmasını gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 08:51
Gold Apollo'dan Lübnan'daki Patlama Açıklaması

Gold Apollo'dan Patlama Üzerine Açıklama

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, söz konusu cihazların kendisi tarafından üretilmediğini ifade etti ve üretimden sorumlu olan BAC adındaki firmayı işaret etti.

Resmi Açıklama ve Üretim İddiaları

Gold Apollo, resmi bir yazılı açıklama yayımlayarak, "AR924" modeli çağrı cihazlarının üretim sürecinde hiçbir yetkilerinin bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, "Biz sadece marka lisansı sağlıyoruz, ürünün tasarımı veya üretimi ile hiçbir ilgimiz yok" denildi.

Hsu Ching Kuang'dan Basın Toplantısı

Gold Apollo'nun yöneticisi Hsu Ching Kuang, bir basın toplantısı düzenleyerek, bu cihazların Tayvan'da değil, yurt dışında üretildiğini belirtti. Ancak, BAC firmasının açılımı ya da merkezi hakkında detay verilmedi.

Lübnan'daki Patlamaların Sonuçları

Lübnan'da, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlama olayı sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı, 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay sonrası Lübnanlı yetkililer, durumu İsrail'e atfederken, İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ülkeler arasındaki gerginlik ise 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarla artış göstermektedir.

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