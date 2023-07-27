Gölgede duran bile kavrulacak! O günler için uyarılar peş peşe geldi: Cayır cayır yakacak

Türkiye genelinde beklenen sıcak hava dalgasıyla dikkatli olunması gerekiyor! Özellikle çarşamba günü, batı ve güney kesimlerde yüksek sıcaklık yaşanacak. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisini sürdüreceğini vurguluyor. Sağlık açısından önlem almayı unutmayın!



YILIN EN SICAK GÜNÜ





Bugün birçok ilde yılın en sıcak günü olması bekleniyor. Ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe günü en yüksek sıcaklık yaşanacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin ortalama 10 derece üzerine çıkacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıyor.

İstanbul'da da sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olduğunu açıklıyor. İlçe bazında yapılan tahminlere göre İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 33 ila 34 derece olacak ve yarın ise 36 ila 39 derece aralığında seyredebilir.

Sıcaklık perşembe gününden itibaren normale dönecek, ancak bugün ve çarşamba gününe kadar sıcaklık mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek. Özellikle risk grubundaki kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmaları önemli.

Meteoroloji uzmanları, güncel hava tahmin raporlarını takip etmek için meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasının kullanılmasını öneriyor. Sağlık açısından önlem alarak sıcak günleri sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmek herkesin önceliği olmalıdır.