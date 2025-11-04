Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye çıktı

Gölköy Barajı'nda son yağışlarla su seviyesi yüzde 20'ye yükseldi; kışta yüzde 100 doluluk bekleniyor. Gölde yaklaşık 4 milyon metreküp su bulunuyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:10
Son yağışlar Bolu'nun içme suyuna olumlu yansıdı

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölünde, son dönemde etkili olan yağışların ardından su seviyesi %20 seviyesine çıktı.

Yetkililer, barajın kış döneminde yüzde 100 seviyelerine ulaşmasının beklendiğini belirtiyor. Gölün daha önce kış ve ilkbaharda yüksek yağış alması sonucu %100 doluluk oranına ulaştığı kaydedildi.

Barajdaki su oranındaki düşüş, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve tarım alanlarının barajdaki suyla sulanması nedeniyle gerçekleşti. Ayrıca, ağustos ayında tarımsal sulama amacıyla barajın kapatılması su seviyesinin belirgin biçimde azalmasına yol açmıştı.

Son yağan yağmurların ardından su seviyesinde artış gözlenirken, göl havadan görüntülendi. Yapılan ölçümlere göre gölde yaklaşık 4 milyon metreküp su bulunduğu öğrenildi.

