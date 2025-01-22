Göller Yöresi'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Başladı

Göller Yöresi'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Yapılıyor

Antalya, Burdur ve Isparta'nın sulak alanlarını kapsayan Göller Yöresi'nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kış ortası su kuşu sayımı başladı. Bu yılki sayım, 15 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında sürdürülmekte.

Göller Yöresi, Türkiye'nin de dahil olduğu Batı Palearktik bölgesinde bulunan 16 sulak alanla, su kuşu popülasyonlarının izlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. Bu bölgede Türkiye'deki su kuşlarının neredeyse üçte biri bulunuyor.

Sayım Süreci ve Hedefleri

Burdur’daki sayımları yerinde izleyen gazetecilere bilgi veren Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, 2025 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımı çalışmalarına 18 Ocak'ta başladıklarını aktardı. Isparta'daki Eğirdir ve Kovada gölleri ile Burdur'daki çeşitli sulak alanlarda sayımlar tamamlandığını belirten Yılmaz, çalışmaların Burdur ve Salda gölleri'nde devam ettiğini vurguladı.

Yılmaz, sayımların teknik personel, üniversiteler ve gönüllü kuş gözlemcileri tarafından gerçekleştirildiğini, amacın sulak alanların ve kuş popülasyonlarının değişimlerini takip etmek olduğunu söyledi. Ayrıca, toplanan verilerin IUCN tarafından kuşların koruma statülerinin değerlendirilmesinde de kullanıldığını aktardı.

Geçtiğimiz yıl aynı 16 sulak alanda yapılan sayımda toplam 58 farklı türde yaklaşık 350 bin su kuşu gözlemlendiğini hatırlatan Yılmaz, bu yıl Eğirdir Gölü'nde çeşitli ördek türlerinde yoğunluk görüldüğünü belirtti. Sayımların hafta sonuna kadar süreceği ifade edildi.

Burdur Gölü'ndeki Kuş Popülasyonu Düşüşü

Sayımlara katılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, 2000'li yılların başında Burdur Gölü'nde 100 binin üzerinde su kuşu bulunduğunu, şu anda ise bu sayının 10 bini bile bulmadığını ifade etti. Eko sistemdeki canlı çeşitliliğinin, ekosistemin sağlığına işaret ettiğini vurgulayan Gülle, Burdur Gölü'ndeki olumsuz değişimlere dikkat çekti.

Prof. Dr. Gülle, "Burdur Gölü, eskisi kadar kuş popülasyonu barındırmıyor. Göl, her yıl küçülmekte ve kıyıları değişmekte. Bu durum, başta kuş popülasyonu olmak üzere ekosistemdeki dengeyi de tehdit ediyor," değerlendirmesini yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Göller Yöresi'ndeki 16 sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştiriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Göller Yöresi'ndeki 16 sulak alanda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştiriliyor.