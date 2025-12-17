Gölyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında
Jandarma, ev ve eklentilerinde arama yaptı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gölyaka ilçesindeki operasyonunda, M.Ş isimli şahsın ev ve bahçesinde yapılan arama sonucu şahıs gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile gerçekleştirilen aramada aşağıdaki malzemeler ele geçirildi:
500 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 38 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca şarjörü, 1 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet yivsiz av tüfeği şarjörü ve 38 adet av tüfeği kartuşu.
Olayla ilgili olarak M.Ş hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
