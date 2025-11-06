Gölyazı Antik Tiyatrosu Hayata Döndürülüyor

Nilüfer'de 2 bin yıllık Gölyazı Antik Tiyatrosu kazıları tamamlanma aşamasına geldi; restorasyonla kültür ve sanat alanına dönüştürülecek.

Nilüfer’in 2 bin yıllık tarihini barındıran Gölyazı’daki antik tiyatro kazıları tamamlanma aşamasına geldi. Kazı alanını ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çalışmaları yöneten Prof. Dr. Derya Şahin'den bilgi aldı ve tiyatronun kültür-sanat yaşamına kazandırılacağını duyurdu.

Kazı çalışmaları ve tarihçe

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Nilüfer Belediyesi desteği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesindeki ekibin yürüttüğü kazılar 2021 yılından bu yana sürüyor. Yapının Helenistik dönem kökenli olduğu ve Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yenilendiği belirlendi. D formlu tiyatronun, zamanında 5 bine yakın kişi kapasiteli olduğu; günümüze ise 44 oturma sırasınin ulaştığı tespit edildi. Kazıların bu yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.

Restorasyon ve kültür-sanat hedefi

Başkan Şadi Özdemir, antik tiyatronun mevcut durumunu koruyarak yapılacak restorasyon sonrası alanın açık hava kültür ve sanat mekanına dönüştürüleceğini söyledi: "Mevcut halini koruyarak restorasyon çalışması yaptığımızda, burada bir açık hava ortamı oluşturabiliriz." Özdemir, öğrenciler için uygulama ve atölye alanları, kültürel-arkeolojik etkinlikler ve konserler planlandığını belirtti ve bölgenin "belki de Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri" haline gelmesini hedeflediklerini ekledi.

Kapsamlı turizm ve dijital köy vizyonu

Gölyazı, Akçalar, Fadıllı ve Ayvaköy’ü bütüncül ele aldıklarını bildiren Özdemir, bölge turizmini güçlendirmek için seyir tepeleri, bisiklet yolları, otoparklar, göl üzerinden ulaşım ve çeşitli aktiviteler planladıklarını aktardı. Ayvaköy için ise bir dijital köy projesinden söz etti: "Dijital göçebelerin gelebileceği ortamlar oluşturmak istiyoruz."

Ayvaini Mağarası ve yerel ekonomik hedefler

Ayvaini Mağarası’nın turizme kazandırılacağı belirtilirken, mağaranın giriş-çıkışlarının Nilüfer Belediyesi’ne devri için gerekli adımların atıldığı ve bürokratik sürecin tamamlanmasıyla güvenli ziyaret ortamı oluşturulacağı ifade edildi. Özdemir, bölgedeki çalışmaların amacının Gölyazı halkının sürdürülebilir gelir elde etmesi olduğunu vurguladı: "Tarım ve turizmi bir arada düşünmek gerekiyor." Bölgenin siyah incir ve zeytin gibi kaliteli tarım ürünleriyle ekonomik canlanma hedefleniyor.

Sonraki adımlar

Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin, kazıların beşinci yılında büyük oranda tamamlandığını belirterek, bundan sonraki sürecin uluslararası tüzüklere uygun restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına odaklanacağını; tiyatronun yeniden gösteri mekanı olarak kullanılmasının sağlanacağını söyledi. Başkan Özdemir ayrıca kazı bölgesinin ardından yeni bulunan "Simitçi Kale" bölümündeki ipek atölyesini de ziyaret etti.

