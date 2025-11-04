Gömeç'te Kıbrıs Gazisi Mehmet Babalık'a Vefa Ziyareti

İlçe Protokolünden Ev Ziyareti

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yürütülen şehit aileleri ve gazilere yönelik vefa ziyaretleri kapsamında, Kıbrıs Gazisi Mehmet Babalık evinde ziyaret edildi.

Kaymakam Mehmet Nesip Mahir başkanlığındaki heyete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri eşlik etti. Heyet, gazimizin kahramanlığı için minnet ve şükranını sundu.

Yetkililer, ziyaret sırasında Mehmet Babalık ile bir süre sohbet ederek sağlık durumu ve taleplerine ilişkin bilgiler aldı. Ziyaret; vefa, teşekkür ve destek mesajlarıyla tamamlandı.

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, bu vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için en büyük fedakarlığı yapmışlardır. Onlara duyduğumuz minneti ve vefayı göstermek en temel görevimizdir. Kapımız her zaman kendilerine açıktır," dedi Kaymakam Mehmet Nesip Mahir.

Gazi Mehmet Babalık ve ailesi, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

