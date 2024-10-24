Gönen'de Bisiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trajik Kaza

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, Kamil Doğan (74) isimli bisiklet sürücüsü, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Alınan bilgilere göre, A.K. (42) yönetimindeki 10 TJ 253 plakalı hafif ticari araç, Hasanbey Mahallesi'nde Kamil Doğan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Kaza sonrası, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hayatını Kaybeden Sürücü

Sağlık ekiplerinin durum tespiti sonucu, Kamil Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada gerekli işlemler gerçekleştirildi.