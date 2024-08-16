Gönül Dağı'nın Beşinci Sezonu Eskişehir'de Başladı

Gönül Dağı'nın Yeni Sezon Çekimleri Başladı

TRT 1’in izleyici tarafından sevilerek takip edilen dizisi Gönül Dağının yeni sezon çekimleri Eskişehir Sivrihisar’da başladı. 4 yıldır ekranlarda olan dizinin beşinci sezonunun 143. bölümü, bu yıl Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

Sürprizlerle Dolu Yeni Sezon

TRT'nin yaptığı açıklamada, dizinin yeni sezonunu izleyenleri birbirinden ilginç sürprizlerin beklediği ifade edildi. Gedelli kasabası, yine hüzünlü ve eğlenceli olaylara sahne olacak. Kaya ailesine yeni dostların katılacağı, sıcak ve samimi hikayelerin izleyicilere sunulacağı belirtiliyor.

Hikaye ve Karakterler

Dizi, küçük dünyalarında büyük hayallere sahip olan Anadolu çocuklarının, imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin ve onların ailelerinin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Yapım ve Kadro

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor. Dizi, başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun yer aldığı geniş bir oyuncu kadrosuna sahip.

Dizideki diğer oyuncular arasında Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Müjde Zeynep Akdeniz, Şive Şenözen, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel ve Kübra Balcan yer almakta.