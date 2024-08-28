Gönüllü Böbrek Bağışçılarının Ameliyat Sonrası Ölüm Riski Daha Düşük

Gönüllü Böbrek Bağışçılarının Ölüm Riski Araştırması

Yeni yapılan bir araştırma, gönüllü böbrek bağışçılarının nakil operasyonları sonrası ölüm riskinin, daha önce sanıldığı gibi yüksek olmadığını ortaya koydu. New York Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen bu çalışma, JAMA Network adlı tıp dergisinde yayımlandı.

30 Yıllık Verilerde Dikkat Çekici Sonuçlar

Araştırma, 1993 ile 2022 yılları arasında ABD'de gerçekleştirilen 164 bin böbrek naklini inceledi ve gönüllü bağışçılardan yalnızca 36'sının, ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Bu ölümlerden sadece 5'i 2013 sonrasında gerçekleşti.

Risk Faktörleri ve Ameliyat Güvenliği

Dr. Dorry Segev, New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezinde yaptığı açıklamada, son on yıl içerisinde böbrek nakli ameliyatlarının gönüllü bağışçılar için daha güvenli hale geldiğini ifade etti. Ameliyat tekniklerinin gelişmesiyle birlikte risklerin azaldığını vurgulayan Segev, hastanelerin ve kliniklerin kullandığı verilerin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Bağışçılar Üzerindeki Etkileri

Segev, "Böbrek nakli ameliyatları sırasında hastaların, bağışçıların karşılaşacağı potansiyel riskler konusunda endişe duyduklarını görüyoruz. Bu araştırmanın sonuçları, aile ve arkadaşların bağış yapma konusundaki kaygılarını azaltacak, böylece daha fazla insan bağış yapma kararını olumlu yönde etkileyebilir," diye ekledi.

Uzun Vadeli Riskler

Pittsburgh Üniversitesi Sağlık Merkezinden Dr. Amit Tevar ise, böbrek nakli ameliyatlarının güvenliğinin arttığını ifade ederken, bağışçının kalan tek böbreğinin uzun vadede sağlığını sürdürebilme olasılığı ile ilgili risklerin devam ettiğine dikkat çekti.

Mevcut uygulamalarda, ABD'deki hastaneler ve klinikler bağışçılara, ameliyat sonrası ölüm riskini 10 binde 3 olarak bildirmekte.