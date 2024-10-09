Google Çalışanları Nimbus Projesi'nde Baskı Altında

Google ve Nimbus Projesi Üzerine Tartışmalar

Google ile İsrail arasında imzalanan 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi, şirket çalışanları arasında tartışmalara neden oldu. Projeye karşı çıkan bazı mevcut ve eski çalışanlar, bu konuda baskı gördüklerini ifade etti.

Çalışanların Düşünceleri

Eski yazılım mühendisi Zelda Montes, “Suç ortağı olmak istemedim ve bu, Google'ın bana karşı misilleme yapacağına inanıyorsam, öyle olsun istedim” dedi. Montes, işten çıkarılma korkusuyla diğer çalışanların da benzer düşüncelere sahip olduğunu ancak endişelerinden dolayı fikirlerini paylaşmaktan çekindiklerini belirtti.

Şirket İçindeki İletişim Sorunları

Montes, YouTube'un İsrail'den aldığı reklamların şirket yönetimi tarafından görmezden gelindiğini söyleyerek, “Nimbus Projesi hakkında soru sorulduğunda konu kaydırılıyor” diye ekledi. Şirket içindeki forumların, projeyi tartışmak için kullanılan araçlar olduğunu belirten Montes, yasaklamalar sonucunda görüşlerin açıkça paylaşılmadığını vurguladı.

Moderasyon ve Sansür

“Apartheid için Teknolojiye Hayır” grubunun üyesi Alex Cheung, moderatörlerin, tartışmalardaki olumsuz kelimeleri silmekte hızlı davrandıklarını ifade etti. “Soykırım ya da apartheid kelimeleri geçtiğinde, moderatörler hemen müdahale ediyor ve tartışmayı engelliyor” dedi.

Çalışanlar Dışlanma ve Tehditler Hakkında Konuşuyor

Çalışanlar, projeye karşı çıkanların baskılara maruz kaldığını, hatta işten çıkarılma tehditleri aldıklarını belirtiyor. Kendini 'Clare' olarak tanıtan bir çalışan, “Şirketin Ukrayna ile dayanışması belirginken, Filistin meselesine verilen tepki kontrast oluşturuyor” diyerek durumu eleştirdi.

Nimbus Projesi Hakkında Bilgiler

Nimbus Projesi, veri depolama ve analizi üzerine odaklanan, Google ve Amazon tarafından sağlanan bulut ve makine öğrenimi sistemlerinden oluşuyor. Proje, Nisan 2021'de, İsrail Maliye Bakanlığı'nın duyurusuyla başlamıştır.

Sonuç

Google, Nimbus Projesi'ni protesto eden 28 çalışanını, şirket içindeki olayların ardından işten çıkardı. Çalışanlar, bu durumun şirket kültürü üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ifade ediyor.