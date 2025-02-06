DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,28 0,26%
ALTIN
3.302,05 0,09%
BITCOIN
3.534.769,54 -1%

Google, DEI Programındaki Değişikliklerle İlgili Yeni İstihdam Düzenlemeleri Getiriyor

Google, Trump'ın DEI programını sonlandırmasının ardından yeni işe alım süreçleri düzenleyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:34
Google, DEI Programındaki Değişikliklerle İlgili Yeni İstihdam Düzenlemeleri Getiriyor

Google, DEI Programının Sonlanmasının Ardından İstihdam Süreçlerini Revize Ediyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, Başkan Donald Trump'ın "çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık" (DEI) programını sonlandırması üzerine işe alım süreçlerinde önemli düzenlemelere gideceğini duyurdu.

Yıllık Rapor Dikkat Çekti

Google, çalışanlarına gönderdiği yıllık raporda, 2021'den 2024'e kadar sürecek olan "Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeyin bir parçası haline getirmeye ve hizmet verdiğimiz kullanıcıları temsil eden bir iş gücü oluşturmaya kararlıyız." maddesinin yer almadığına dikkat çekti.

Yeni Düzenlemeler Geliyor

CNBC'nin ulaştığı bilgi notuna göre, hükümetin bu konudaki kararnameleri doğrultusunda Google, işe alım programlarına yeni düzenlemeler getireceğini açıkladı. Bu durum, şirketin DEI felsefesinden uzaklaşacağını gösteriyor.

Meta Şirketi de Aynı Yolda

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta şirketi de benzer bir açıklama yaparak işe alımlarda DEI programı uygulamalarını sonlandıracağını duyurdu.

DEI Programı Nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programları, özellikle iş yerleri ve eğitim kurumlarında daha adil ve eşit bir ortam oluşturmak amacıyla tasarlanmıştı. Ancak son yıllarda, bu programların "siyasileştiği ve belirli ideolojilerin destekleyicisi olduğu" eleştirilerine maruz kaldığı biliniyor.

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnamesini imzalamış ve programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 Ayrı Kaza: 3 Yaralı
2
2025 YÖKDİL Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
3
Bahreyn ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 50 Yıla Ulaşıyor
4
BM, Nijerya'da Açlıkla Mücadele İçin 2,5 Milyar Dolar Ayırdı
5
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2025'te Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Bölüm Tamamlanacak
6
YÖK'ten Deprem Bölgesindeki Üniversitelerin Çarpıcı Yayın Başarıları

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış