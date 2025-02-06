Google, DEI Programındaki Değişikliklerle İlgili Yeni İstihdam Düzenlemeleri Getiriyor

Google, DEI Programının Sonlanmasının Ardından İstihdam Süreçlerini Revize Ediyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, Başkan Donald Trump'ın "çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık" (DEI) programını sonlandırması üzerine işe alım süreçlerinde önemli düzenlemelere gideceğini duyurdu.

Yıllık Rapor Dikkat Çekti

Google, çalışanlarına gönderdiği yıllık raporda, 2021'den 2024'e kadar sürecek olan "Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeyin bir parçası haline getirmeye ve hizmet verdiğimiz kullanıcıları temsil eden bir iş gücü oluşturmaya kararlıyız." maddesinin yer almadığına dikkat çekti.

Yeni Düzenlemeler Geliyor

CNBC'nin ulaştığı bilgi notuna göre, hükümetin bu konudaki kararnameleri doğrultusunda Google, işe alım programlarına yeni düzenlemeler getireceğini açıkladı. Bu durum, şirketin DEI felsefesinden uzaklaşacağını gösteriyor.

Meta Şirketi de Aynı Yolda

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta şirketi de benzer bir açıklama yaparak işe alımlarda DEI programı uygulamalarını sonlandıracağını duyurdu.

DEI Programı Nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programları, özellikle iş yerleri ve eğitim kurumlarında daha adil ve eşit bir ortam oluşturmak amacıyla tasarlanmıştı. Ancak son yıllarda, bu programların "siyasileştiği ve belirli ideolojilerin destekleyicisi olduğu" eleştirilerine maruz kaldığı biliniyor.

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnamesini imzalamış ve programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatmıştı.