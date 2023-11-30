Google Hesapları Silecek: Engel Olmak İçin Yarın Son Gün!

1 Aralık 2023 tarihi itibari ile Google kullanılmayan hesapları silme kararını devreye sokuyor. Firma tarafından yapılan açıklama ile 2 yıl süresince herhangi bir aktif hareketlilik görülmeyen hesapların silineceği belirtildi.

Hesabı Kurtarmak İçin Yarın Son Gün!

Google, kullanılmayan hesaplara karşı çalışma başlatıyor. 1 aralıkta aktif olmayan hesaplar silinecek. Firma tarafından yapılan açıklamada Cuma günü gerçekleştirilecek çalışmaya kadar aktif bir hareketlilik tespit edilmeyen hesaplar silinecek.

Kişisel hesaplara odaklanacaklarını belirten şirket, okul, işletme ve diğer kuruluşlara ait hesapların bu çalışmanın dışında tutulacağını açıkladı.





Hesap sahiplerinin, oturum açma, mail okuma, Google dokümanı oluşturma, Youtube videosu izleme gibi herhangi bir hareketin hesabı kurtarmak için yeterli olacağı da belirtiliyor.

Hesap sahiplerinin bu gibi bir sorunla karşılaşmaması için en az iki yılda bir dahi olsa oturum açması ya da alternatif adımlarla hesapta hareketliliğinin olduğuna dair eylemde bulunmaları gerekiyor.