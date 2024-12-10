Google, Hız Rekoru Kıran Yeni Kuantum Çipi 'Willow'u Tanıttı

Google, 'Willow' İle Kuantum Hesaplamada Çığır Açıyor

Google, dünya genelinde en hızlı süper bilgisayarların bile 10 septilyon yıl (10 üzeri 25 yıl) sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözen yeni kuantum çipi 'Willow'u duyurdu. Bu çipin önemli 'atılımlar' içerdiğini ve 'kullanışlı, büyük ölçekli bir kuantum bilgisayara giden yolu açtığını' savunuyor.

Kuantum Hesaplama Alanındaki Son Gelişmeler

Willow, parçacık fiziği ilkelerini kullanarak oldukça güçlü bir bilgisayar türü oluşturmayı amaçlayan kuantum hesaplama alanındaki en son gelişmelerden biri. Google, bu yeni çipin benzeri görülmemiş bir performans gösterdiğini iddia ediyor.

Uzmanların Dikkat Çektiği Kısıtlamalar

Ancak uzmanlar, Willow'un şimdilik büyük ölçüde deneysel bir cihaz olduğunu belirterek, gerçek dünya sorunlarını çözebilecek kadar güçlü bir kuantum bilgisayarın hala yıllar ve milyarlarca dolar uzakta olduğunu ifade ediyorlar.

Willow'un Potansiyeli ve Sınırlamaları

Google'ın kuantum yapay zeka laboratuvarını yöneten Hartmut Neven, Willow'un bazı pratik uygulamalarda kullanılabileceğini öne sürse de, detay veremedi. Prof. Dr. Alan Woodward, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan daha iyi olabileceğini fakat onların yerini tam olarak almayacağını vurguladı.

Kuantum Bilgisayarların Geleceği

Kuantum bilgisayarlar geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı sorun çözebilmektedir. Bu teknoloji, yeni ilaçlar geliştirmek gibi karmaşık süreçleri büyük ölçüde hızlandırma potansiyeline sahip. Ancak, bazı şifreleme türlerinin güçlü kuantum bilgisayarlar tarafından kırılabileceği endişeleri de söz konusu. Örneğin, Şubat 2024